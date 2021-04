Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ- εμβόλιο Johnson & Johnson: αρχίζει ξανά η χορήγηση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι Αρχές της χώρας για τις θρομβώσεις και την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους.

Οι HΠΑ ξαναξεκινήσουν άμεσα τη χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 ανακοίνωσαν χθες οι ανώτατες ρυθμιστικές αρχές υγείας της χώρας, τερματίζοντας μια δεκαήμερη αναστολή χρήσης του, που είχε σκοπό τη διερεύνηση της σύνδεσης του εμβολίου με εξαιρετικά σπάνιες αλλά δυνητικά θανατηφόρες θρομβώσεις.

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), και ο ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι τα συστήματα υγείας και οι αποδέκτες των εμβολίων θα ειδοποιούνται για τον κίνδυνο ενός δυνητικά θανατηφόρου συνδρόμου που περιλαμβάνει σοβαρές θρομβώσεις αίματος με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων.

Η διευθύντρια των CDC, Ροσέλ Ουαλίνσκι δήλωσε πως οι εμβολιασμοί μπορούν να ξαναξεκινήσουν αμέσως.

«Ο FDA και τα CDC είναι σίγουροι ότι αυτό το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στην πρόληψη της Covid-19», ανέφεραν οι δύο υπηρεσίες.

«Προς το παρόν, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο κίνδυνος "θρόμβωσης" είναι πολύ χαμηλός, αλλά ο FDA και τα CDC θα παραμείνουν σε εγρήγορση και θα συνεχίσουν να ερευνούν αυτόν τον κίνδυνο», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.





Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός το Σάββατο του Λαζάρου: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Lockdown - Γερμανία: πιο αυστηρά μέτρα, παρά τις επικρίσεις

Φωτιά στο κέντρο της Αθήνας