Κικίλιας: Ξεπερνάμε τους δύο εκατ. εμβολιασμούς

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας για το δρόμο προς την ανοσία.

Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα είναι όλο και πιο κοντά στην ανοσία του γενικού πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού εμφανίστηκε ο Βασίλης Κικίλιας.

Μέσα από μήνυμά του στο twitter ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό ότι έχουν εμβολιαστεί πάνω από δύο εκατ. άτομα.

«Ξεπερνάμε τα 2 εκατομμύρια συμπολιτών μας που έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 2 εκατομμύρια βήματα πιο κοντά στην ανοσία. Συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

