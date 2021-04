Αθλητικά

Λευτέρης Πετρούνιας: “Έγραψε” Ιστορία με τον 5ο τίτλο

Τους τίτλους του Βλάση Μάρα έφτασε ο «άρχοντας των κρίκων», Λευτέρης Πετρούνιας με τη σημερινή κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Πολυνίκης των κρίκων στην Ιστορία του θεσμού ο Λευτέρης Πετρούνιας που με τη σημερινή κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βασιλεία, έφτασε τους πέντε τίτλους του Βλάση Μάρα!

Έπειτα από την κατάκτηση του πέμπτου ευρωπαϊκού τίτλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πλέον ο απόλυτος «άρχοντας των κρίκων» στα χρονικά του θεσμού, ξεπερνώντας τον Ιταλό αστέρα του παρελθόντος Γιούρι Κέκι, ο οποίος είχε κερδίσει τέσσερα διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα μεταξύ 1990 και 1996.

Επιπλέον, χάρη στον νέο θρίαμβό του, έγινε ένας από τους τρεις κορυφαίους σπεσιαλίστες στην 66χρονη ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων από το 1955 μέχρι σήμερα, σε οποιοδήποτε όργανο:

Ισοφάρισε τον Βλάση Μάρα των πέντε χρυσών μεταλλίων στο μονόζυγο (2002, 2004, 2006, 2009, 2010) και απέχει ένα βήμα από τον Ούγγρο εξπέρ του πλάγιου ίππου Κρίστιαν Μπέρκι, ο οποίος κατέχει το απόλυτο ρεκόρ με έξι ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο όργανο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης -και πιθανότατα το επόμενο ιστορικό κατόρθωμα του Πετρούνια- θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, τον Αύγουστο του 2022.

