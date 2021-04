Κόσμος

Γουατεμάλα: Γλίτωσε την απαγωγή της πηδώντας από ταξί (βίντεο)

Καρέ –καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας την προσπάθεια της γυναίκας να σωθεί.

Από θαύμα, τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τη ζωή της μία γυναίκα στη Γουατεμάλα.

Η γυναίκα σταμάτησε σε ένα ταξί, όμως ο οδηγός και ο συνοδηγός του επιχείρησαν να την ληστέψουν και να την απαγάγουν.

Όταν το αντιλήφθηκε, άνοιξε την πόρτα και πήδηξε στο δρόμο.

Παρά τα τραύματα που υπέστη, κατάφερε να διαφύγει, αφού το ταξί έφυγε.

Ο οδηγός και ο συνεργάτης του διέφυγαν της σύλληψης και παρά το ότι το όχημα καταγράφηκε σε βίντεο, δε φαίνονται οι πινακίδες του.

Έτσι, οι δύο επίδοξοι απαγωγείς καταζητούνται από τις Αρχές.

