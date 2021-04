Κόσμος

Κορονοϊός – Μαγιόρκα: Κόλλησε επίτηδες δεκάδες ανθρώπους

Ακραία προκλητικός ο άνδρας που ζούσε κανονικά ενώ νοσούσε. Έβγαζε τη μάσκα του κι έβηχε σε κλειστό χώρο, απειλώντας!

Ένας κάτοικος της Μαγιόρκας συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών, αφού μόλυνε τουλάχιστον 22 ανθρώπους με τον νέο κορονοϊό, επειδή πήγαινε κανονικά στη δουλειά του και στο γυμναστήριο μολονότι είχε συμπτώματα της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του νησιού.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα στα τέλη Ιανουαρίου, αφού καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη Μανακόρ. Τότε, κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι ένας εργαζόμενος είχε μολυνθεί αλλά «έκρυβε την ασθένειά του», ανέφερε η αστυνομία.

Λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί αυτή η εστία, ο άνδρας εμφάνισε συμπτώματα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συναδέλφους του στη δουλειά. Δεν θέλησε όμως να επιστρέψει στο σπίτι του και πήγε να κάνει μοριακό τεστ αφού τελείωσε την εργασία του. Χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα, ξαναπήγε στη δουλειά του την επομένη και, επιπλέον, πήγε και στο γυμναστήριο.

Ο προϊστάμενός του στη δουλειά, όπως και όλο το προσωπικό, επέμειναν να γυρίσει στο σπίτι του επειδή θα μπορούσε να μολύνει τους πάντες. Αργότερα εξήγησαν στην αστυνομία ότι είχε πυρετό, «πάνω από 40».

Εκείνος ωστόσο τους αγνόησε και πέρασε όλη την ημέρα του στη δουλειά, κυκλοφορώντας σχεδόν παντού. Μάλιστα, κατέβαζε σκόπιμα τη μάσκα του όταν έβηχε και τους έλεγε: «Θα σας μολύνω όλους με τον κορονοϊό».

Αφού έμαθε, αργά την ημέρα εκείνη, ότι ήταν θετικός, οι συνάδελφοί του πήγαν και αυτοί να εξεταστούν. Πέντε από αυτούς βρέθηκαν θετικοί και μόλυναν πολλά μέλη της οικογένειάς τους, μεταξύ των οποίων και τρία βρέφη ενός έτους. Μολύνθηκαν επίσης τρεις άνθρωποι που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί του στο γυμναστήριο και μετέδωσαν τον ιό στους οικείους τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς από τους 22 ασθενείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

