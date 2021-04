Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεκινά ο εμβολιασμός για άτομα ηλικίας 30 - 39

Περίπου 3 εκατομμύρια άτομα αποκτούν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα πρόσβαση στα ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για τους άνω των 30 ετών και συγκεκριμένα για την ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να εμβολιαστεί μόνο με εμβόλια της AstraZeneca.

«Δίνεται η ευκαιρία μετά και την περίσσεια αποθεμάτων της AstraZeneca να εμβολιαστούν με το εμβόλιο» είπε ο Βασίλης Κικίλιας αναφορικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας για άτομα άνω των 30 ετών. «Αυτή η ηλικία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα εμβολιάζεται και αυτή με όλα τα εμβόλια» συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι εμβολιάζονται τώρα πολίτες ηλικίας 55-59 ετών, πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού (ομάδα Α) και αυξημένου (ομάδα Β) κινδύνου και εργαζόμενοι στο τομέα της υγείας.

Οι διαδικασίες επιταχύνονται και έτσι τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται να ανοίξουν οι πλατφόρμες των ραντεβού για τις ηλικιακές ομάδες 40-44 χρόνων και 45-49 ετών.

Έτσι, περίπου 3 εκατομμύρια άτομα, ηλικίας από 30 έως 49 ετών, αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στον εμβολιασμό μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης εμβολίων

Από την εταιρεία Pfizer θα παραδοθούν 2.150.000 δόσεις το Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Moderna θα παραλάβουμε 354.000 το Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Johnson & Johnson, έχουμε παραλάβει 33.600 δόσεις και αναμένουμε 300.000 δόσεις το Μάιο και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Η εταιρεία AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις παραδόσεις του επόμενου διμήνου. Αναμένουμε από αυτήν ένα αριθμό δόσεων 450.000-500.000 για κάθε μήνα.

