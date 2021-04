Πολιτισμός

Νόρα Κατσέλη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται η Νόρα Κατσέλη μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Θετικά εξελίσσεται η υγεία της Νόρας Κατσέλη, η οποία εισήχθη εκτάκτως στην Εντατική πριν από μερικές ημέρες, λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

«Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σταδιακά βελτίωση, αποσωληνώθηκε και ανέκτησε επικοινωνία με το περιβάλλον με ικανοποιητική αποκατάσταση κινητικότητας», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται η Νόρα Κατσέλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής Αθηνών:

«Η κυρία Νόρα Κατσέλη μετά τη νευροχειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού εγκεφαλικού που υπέστη στις 20/04/2021, αντιμετωπίσθηκε και υποστηρίχθηκε στη ΜΕΘ της Ευρωκλινικής Αθηνών. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σταδιακά βελτίωση, αποσωληνώθηκε και ανέκτησε επικοινωνία με το περιβάλλον με ικανοποιητική αποκατάσταση κινητικότητας. Εκτιμώντας το σύνολο της κατάστασης της υγείας της ασθενούς, αποφασίσθηκε από τους θεράποντες ιατρούς, η έξοδός της από τη ΜΕΘ και η μεταφορά της σε θάλαμο νοσηλείας συνεχούς παρακολούθησης (monitoring). Η κατάσταση της υγείας της συνολικά κρίνεται σοβαρή μεν, αλλά σταθερή».

