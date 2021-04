Life

“Your Face Sounds Familiar - All Star”: όλα όσα έγιναν στις πρόβες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές γέλιου χάρισαν τα αποσπάσματα από τις πρόβες των καλλιτεχνών, οι οποίοι αστειεύτηκαν, προσπάθησαν, άκουσαν τις απόψεις των ειδικών και δέχθηκαν τα δικά τους πειράγματα...

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» για ακόμα μία Κυριακή ήταν άκρως ανατρεπτικό!

Με οικοδέσποινα τη μοναδική Μαρία Μπεκατώρου, τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στη θέση της κριτικής επιτροπής, και τους all star καλλιτέχνες του, το απόλυτο σόου μεταμφιέσεων χάρισε ξανά αξέχαστες στιγμές.

Στιγμές γέλιου χάρισαν όμως και οι πρόβες των καλλιτεχνών, οι οποίοι αστειεύτηκαν, προσπάθησαν, άκουσαν τις απόψεις των ειδικών και δέχθηκαν τα δικά τους πειράγματα

Οι πρόβες για τις εμφανίσεις της Κυριακής, 25 Απριλίου:

Θανάσης Αλευράς - Σαρμπέλ





Κρατερός Κατσούλης - Daler Mehndi





Λευτέρης Ελευθερίου – Μεταμόρφωση έκπληξη!





Ησαΐας Ματιάμπα - Λάκης Παπαδόπουλος





Ίαν Στρατής - Harry Styles





Μπέττυ Μαγγίρα - Ζωζώ Σαπουντζάκη





Ματθίλδη Μαγγίρα - Boy George





Κατερίνα Στικούδη - Billy Idol





Τάνια Μπρεάζου - Μαντώ





Guest εμφάνιση: Γιάννης Καψάλης

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: H Τουρκία θα επιδιώξει διχοτόμηση της Κύπρου στη Γενεύη

Πάσχα στο… Ντουμπάι, αντί για το χωριό

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος: “Λευκή” ισοπαλία στη Ριζούπολη