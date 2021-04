Κοινωνία

Επίθεση με πετρέλαιο στον Βύρωνα: “Τις περίμενε και τις περιέλουσε με πετρέλαιο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει ο πατέρας της μιας ανήλικης για την επίθεση που δέχτηκαν τα κορίτσια.

7

(εικόνα αρχείου)

Για το περιστατικό που σημειώθηκε στον Βύρωνα, όταν μία 37χρονη γυναίκα περιέλουσε με πετρέλαιο δύο ανήλικα κορίτσια, μίλησε ο πατέρας του ενός εκ των δύο παιδιών, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι ανήλικες «έχουν εγκαύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι», επισημαίνοντας ότι πέρασαν «όλο το βράδυ στο νοσοκομείο».

Μιλώντας και περιγράφοντας το περιστατικό στον Βύρωνα με θύματα τα δύο κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών, ο πατέρας του ενός ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε χθες στις 8:38. «Τα παιδιά έπαιζαν πιο μακριά από το σπίτι και τα περίμενα την ώρα που έφευγαν για να επιστρέψουν σπίτι», αναφέρει και προσθέτει ότι «ήταν μια παρέα επτά ατόμων και σημάδεψε τα τρία πρώτα κορίτσια στη διασταύρωση της Αγίας Σοφίας με την Καλλιπόλεως», σε ένα κεντρικό, όπως το χαρακτήρισε, σημείο.

Ο πατέρας ανέφερε επίσης ότι η 37χρονη δράστιδα υποστήριξε πως έριξαν τον τενεκέ με το πετρέλαιο κατά λάθος οι γάτες της, ωστόσο σύμφωνα με όσα είπε στο protothema.gr, «αυτή η εκδοχή δεν ευσταθεί, καθώς το έψαξαν ήδη οι αστυνομικοί». «Όλο το βράδυ την είχαν στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα και τα παιδιά μας στο νοσοκομείο με εγκαύματα», αναφέρει περαιτέρω ο πατέρας και συμπληρώνει ότι «τις περίμενε και τις περιέλουσε με ολόκληρο τενεκέ πετρέλαιο».

Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών και σήμερα οδηγείται στο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπερ-πανσέληνος: το πιο φωτεινό “ροζ φεγγάρι” της χρονιάς

Τροχαίο στη Γαύδο: βρέθηκαν ναρκωτικά στο αίμα του οδηγού

Διόδια: “φρένο” στις απόπειρες για “Πάσχα στο χωριό”