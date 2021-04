Εμβόλια AstraZeneca: Μήνυση για τις καθυστερήσεις κατέθεσε η Κομισιόν

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ΕΕ κίνησαν νομική διαδικασία κατά της φαρμακευτικής εταιρείας. Τι απαντά η AstraZeneca.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της ΕΕ κίνησαν νομική διαδικασία κατά της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca, λόγω των συνεχών καθυστερήσεων στις παραδόσεις εμβολίων κατά του covid19 στην ΕΕ. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα μέσω του twitter, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τις παραδόσεις εμβολίων ώστε να προστατεύσουμε την ΕΕ. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποφάσισαν από κοινού να εκκινήσουν νομική προσφυγή κατά της AstraZeneca. Κάθε δόση εμβολίου μετράει, κάθε εμβόλιο σώζει ζωές», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας.

