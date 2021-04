Κοινωνία

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απεβίωσε από επιπλοκές του κορoνοϊού ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας.

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας μετά από νοσηλεία του στη ΜΕΘ κορονοϊού στο Νοσοκομείο Τρικάλων, τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης μέσα σε 8 χρόνια, «κατάφερε να μετατρέψει την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αύρας σε κυψέλη πιστών».

Σχετικό ανακοινωθέν εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, τονίζοντας ότι η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή θα γίνουν την Μ. Τρίτη στις 10.30 π.μ., στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αύρας, με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του κορονοϊού.

Όπως επισημαίνεται, «κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, εντός του Ιερού Ναού θα ευρίσκεται μόνον ο Σεβασμιώταστος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και οι εντεταλμένοι Ιερείς, λόγω των ως άνω αναφερομένων μέτρων προστασίας».

Φωτογραφία : trikalavoice.gr

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει τη Μ. Πέμπτη η πλατφόρμα για τις ηλικίες 40 - 44 ετών

Πάτρα: Κορονοπάρτι μέχρι το πρωί το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Πέθανε ο Βάσος Λυσσαρίδης