Νέα Σμύρνη - Επίθεση στον αστυνομικό: Απορρίφθηκε η προσφυγή του “Ινδιάνου”

Το σκεπτικό της απόρριψης από την 13η ανακρίτρια. Γιατί διαφώνησε ο εισαγγελέας.

Στη φυλακή παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος για την επίθεση στον αστυνομικό στη Νέα Σμύρνη, αποκαλούμενος και ως "Ινδιάνος". Απορρίφθηκε η προσφυγή που είχε καταθέσει κατά της προσωρινής του κράτησης.

Η αίτηση για αποφυλάκιση απορρίφθηκε με διάταξη της 13ης ανακρίτριας. Η δικαστική λειτουργός έκρινε πως δεν ταυτοποιούνται οι εμφανιζόμενοι στο βίντεοληπτικό υλικό που προσκόμισε η πλευρά του κατηγορουμένου, αλλά ακόμη και αν «πράγματι το άτομο που εμφαίνεται (στο βίντεο) να εισέρχεται στις 18.20 στο πάρκο της Ελευσίνας ταυτίζεται με τον κατηγορούμενο, δεν διακριβώθηκε ο χρόνος και το σημείο αναχώρησής του από το πάρκο».

Ως εκ τούτου -όπως επισημαίνει η ανακρίτρια- «η παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος αφίχθη στο εν λόγω πάρκο στις 18.20 (ώρα καταγραφικού) άλλως 18:14 (πραγματική ώρα) ενόψει του ότι δεν εξηγήθηκε για ποιο λόγο δεν καταγράφηκε και η έξοδος αυτού από το πάρκο και το σημείο εξόδου, δεν αποκλείει την ακόλουθη μετάβαση του στην περιοχή της Νέας Σμύρνης δεδομένου ότι το επίδικο περιστατικό έλαβε χώρα στις 19:20 και η απόσταση με όχημα από την Ελευσίνα προς την Αθήνα (σε ώρα μη αιχμής) υπολογίζεται στα 20 λεπτά».

Επίσης, σύμφωνα με την ανακρίτρια, εκκρεμεί η έκδοση βουλεύματος για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του, η αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού από πλήθος καταστημάτων γύρω από το σημείο της επίθεσης, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικού υλικού DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και κλήση μαρτύρων.

Διαφορετική άποψη από την ανακρίτρια διατύπωσε ο εισαγγελέας. Ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο κρατούμενος, καθώς «από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τις πράξεις τις οποίες κατηγορείται».

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου Παύλος Σαράκης δήλωσε πως: «Η εισαγγελία που άσκησε την ποινική δίωξη, που πρότεινε την προσωρινή κράτηση μετά την απολογία του, έρχεται υπό το βάρος των όσων προέκυψαν κατά την ανακριτική διαδικασία και ζητεί την άμεση αποφυλάκιση του εντολέα μας και μάλιστα άνευ περιοριστικών όρων, αφού αποδυναμώθηκαν πλήρως οι ενδείξεις εμπλοκής του στα θλιβερά γεγονότα της Νέας Σμύρνης. Η ανακρίτρια όμως συνεχίζει ανεξήγητα και νομικά αδικαιολόγητα να εμμένει στην προσωρινή κράτηση ενός αθώου συμπολίτη μας, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τη δικογραφική πραγματικότητα και την κοινή λογική. Θα προσβάλλουμε άμεσα τη διάταξή της στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποκαταστήσουμε αυτό το τραύμα της Δικαιοσύνης».

