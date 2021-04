Αθλητικά

“Πάρτι” της Λάτσιο επί της Μίλαν

Η Λάτσιο «διέλυσε» τις όποιες ελπίδες είχε η Μίλαν για να πάρει ένα «εισιτήριο» για το Champions League.

«Φουντώνει» η μάχη στη Serie A για τα τρία «εισιτήρια» του Champions League, ενώ απομένουν 5 αγωνιστικές για το φινάλε του ιταλικού πρωταθλήματος. Τέσσερις ομάδες δίνουν μεγάλη μάχη, μετά και τα σημερινά αποτελέσματα σε Τορίνο και Ρώμη και όλα είναι «ανοιχτά».

Τις λιγοστές ελπίδες που έχει για να τερματίσει στην 4η θέση και να παίξει στο Champions League, διατήρησε «ζωντανές» η Λάτσιο με τη μεγάλη νίκη που πέτυχε στο «Ολίμπικο» επί της Μίλαν με 3-0, στο ντέρμπι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 33ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Αργεντινός μέσος Χοακίν Κορέα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «λατσιάλι», σκοράροντας δύο φορές, ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Τσίρο Ιμόμπιλε λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Η ομάδα της Ρώμης απέχει πέντε βαθμούς από την τετράδα, αλλά έχει ένα ματς λιγότερο κι αν νικήσει, τότε όλα είναι πιθανά.

Σε αγώνα που και οι δύο ομάδες «καίγονταν» για τη νίκη, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, η Νάπολι έφυγε με τεράστιο «διπλό» από το Τορίνο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, με 2-0, διατηρώντας στο ακέραιο τις ελπίδες της για έξοδο στο Champions League της νέας περιόδου.

Πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A, οι «παρτενοπέι» πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό σε διάστημα τριών λεπτών πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, με την «γκρανάτα» να μη μπορεί ν΄ αντιδράσει στη συνέχεια και να παραμένει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στην βαθμολογία.

Ο Κώστας Μανωλάς δεν αγωνίστηκε με τη Νάπολι, καθώς ήταν τιμωρημένος.