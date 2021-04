Κόσμος

Αστυνομική βία στις ΗΠΑ: Τον εκτέλεσαν στο παρκινγκ του σπιτιού του

Το βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού ζητεί η οικογένεια του άνδρα που υπέκυψε από αστυνομικά πυρά. Διαδηλώσεις για τη δολοφονία του.

Δικηγόροι της οικογένειας του Άντριου Μπράουν Τζούνιορ, ενός Αφροαμερικανού τον οποίο πυροβόλησαν και σκότωσαν αστυνομικοί στη Βόρεια Καρολίνα την ώρα που προσπαθούσαν να τον συλλάβουν, δήλωσαν ότι το βίντεο από την κάμερα που έφεραν οι αστυνομικοί δείχνει ότι ο πελάτης τους “εκτελέστηκε”, ενώ τους κατηγόρησαν ότι αποκρύπτουν στοιχεία.

Οι δικηγόροι επεσήμαναν ότι ο 42χρονος Μπράουν είχε τα χέρια του πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του όταν πολλοί αστυνομικοί άρχισαν να τον πυροβολούν στον χώρο στάθμευσής του έξω από το σπίτι του στην πόλη Ελίζαμπεθ Σίτι της Βόρειας Καρολίνας.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν να πυροβολούν αφού ο Μπράουν προσπάθησε να οδηγήσει για να απομακρυνθεί, σύμφωνα με την Σαντέλ Τσέρι- Λάσιτερ, η οποία τόνισε πώς ο πελάτης της ποτέ δεν απείλησε τους επτά ή οκτώ αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

“Πυροβολούσαν και έλεγαν: ‘Δείξε μας τα χέρια σου!’ παράλληλα”, κατήγγειλε η Τσέρι- Λάσιτερ, μία από τους δικηγόρους της οικογένειας του Μπράουν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Δευτέρα. “Ας είμαστε ξεκάθαροι: ήταν εκτέλεση”.

Το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, μία ημέρα αφού ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη τον Μάρτιο του 2020.

Οι αρχές της Ελίζαμπεθ Σίτι, μιας πόλης με 18.000 κατοίκους οι μισοί εκ των οποίων είναι Αφροαμερικανοί, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πριν τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τις κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκαλέσει ταραχές.

Ο σερίφης Τόμι Γούτεν και ο βοηθός του Ντάνιελ Φογκ είχαν δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να επιδώσουν ένταλμα για σύλληψη και διεξαγωγή έρευνας στον Μπράουν λόγω μιας κατηγορίας για ναρκωτικά, ενώ πρόσθεσαν ότι ο άνδρας στο παρελθόν είχε αντισταθεί στη σύλληψη.

Οι ίδιοι κάλεσαν χθες τους πολίτες να αποφύγουν να εξάγουν συμπεράσματα προτού εκτιμηθούν όλα τα στοιχεία.

“Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε γρήγορα και τελείωσε μέσα σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Οι κάμερες των αστυνομικών κουνιόντουσαν και κάποιες φορές είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς (τι δείχνουν). Λένε μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας”, τόνισε ο Γούτεν σε βίντεο που ανήρτησε χθες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μετέδωσε το CNN, το πιστοποιητικό θανάτου του Μπράουν αναφέρει ότι πέθανε από μία σφαίρα στο κεφάλι.

Ο Μπεν Κραμπ, δικηγόρος της οικογένειας, δήλωσε ότι υπάρχουν στοιχεία από τουλάχιστον εννέα κάμερες, περιλαμβανομένων αυτών που έφεραν οι αστυνομικοί αλλά και όσων υπήρχαν στα περιπολικά. Ωστόσο οι αρχές έδειξαν στους δικηγόρους του Μπράουν μόνο ένα απόσπασμα 20 δευτερολέπτων από μία κάμερα, έπειτα από απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας Πασκοτάνκ, Μάικλ Κοξ.

“Δεν πιστεύουμε ότι ήταν διαφανείς. Είδαμε μόνο ένα απόσπασμα του βίντεο”, κατήγγειλε ο Κραμπ. “Θα μας το έδειχναν όλο, όμως την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να το λογοκρίνουν”.

Ο Κοξ είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι καθυστερεί η δημοσίευση των βίντεο προκειμένου οι αξιωματούχοι να εξετάσουν αν θα πρέπει να κρύψουν τα πρόσωπα των αστυνομικών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία μιας εσωτερικής έρευνας.

Ο Γούτεν διευκρίνισε ότι την έρευνα του περιστατικού έχει αναλάβει το Πολιτειακό Γραφείο Ερευνών (SBI), με την εκπρόσωπο της υπηρεσίας Ανιανέτ Γκρούμπε να τονίζει ότι θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Επτά αστυνομικοί του τμήματος της Ελίζαμπεθ Σίτι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά το περιστατικό και τρεις ακόμη παραιτήθηκαν, αν και οι παραιτήσεις τους δεν συνδέονται με αυτό.

