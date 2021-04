Life

“Η Φάρμα” - Έλενα και Φένια Τσικιτίκου: ποιες είναι οι δίδυμες χορεύτριες που μπήκαν στο παιχνίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δίδυμες μπαίνουν στη "Φάρμα" και ανυπομονούν να γνωρίσουν όλους τους συμμετέχοντες και να τους χορογραφήσουν.

Δίδυμη είσοδος στη "Φάρμα"!

Οι δίδυμες αδερφές Έλενα και Φένια Τσικιτίκου κατάγονται από τη Νάουσα και είναι χορεύτριες-χορογράφοι και γυμνάστριες. Η ενασχόληση των γονιών τους με τον χορό και τη γυμναστική τις ώθησε να ασχοληθούν κι αυτές από μικρή ηλικία με τον χώρο. Στα 18 τους, οι 2 αδελφές μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη και σπούδασαν στα ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και σε Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού.

Η Έλενα και η Φένια έγιναν γνωστές στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή τους σε τηλεοπτικό show χορού, όπου η Έλενα κέρδισε 3ετή υποτροφία για σπουδές χορού σε γνωστή σχολή της Μεγάλης Βρετανίας. Οι δίδυμες μετακόμισαν παρέα στο Λονδίνο και έμειναν εκεί για 5 χρόνια, εξελίσσοντας τις γνώσεις και την τεχνική τους.

Στη συνέχεια, επέστρεψαν στην Ελλάδα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα ΤΕΦΑΑ και αμέσως μετά αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χορό. Παράλληλα, συμμετείχαν σε τηλεοπτικό διαγωνιστικό show, όπου κι έφτασαν μέχρι τον τελικό. Μέχρι σήμερα έχουν χορογραφήσει πολλά γνωστά καλλιτεχνικά δρώμενα και έχουν χορέψει στο πλευρό των πιο γνωστών καλλιτεχνών της Ελλάδας (μεταξύ άλλων Σάκη Ρουβά, Έλενας Παπαρίζου, Δέσποινας Βανδή, Νίκου Οικονομόπουλου).

Οι δύο αδελφές είναι πολύ δεμένες, αυτό άλλωστε το μαρτυρεί και η κοινή τους πορεία. Νιώθουν ότι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο που επικοινωνούν, ακόμη κι όταν τους χωρίζει μεγάλη απόσταση. Χρησιμοποιούν συχνά την ομοιότητά τους για να κάνουν πλάκα στους φίλους τους, αφού ακόμα και οι φωνές τους είναι παρόμοιες.

Είναι λάτρεις όλων των σπορ και φανατικές της ελεύθερης πτώσης, καθώς, όπως δηλώνουν, δεν έχουν ιδιαίτερη αίσθηση του φόβου.

Η Έλενα είναι κοινωνική, εξωστρεφής, γενναιόδωρη κι έχει πολύ χιούμορ. Αν όμως την πιάσει ο εγωισμός της δε θα υποχωρήσει εύκολα. Η Φένια δηλώνει κοινωνική και φιλική, έχει γαϊδουρινή υπομονή, αλλά την ενοχλεί όταν δεν υπάρχει διάλογος.

Η Έλενα και η Φένια Τσικιτίκου αποφάσισαν να μπουν στη «Φάρμα» γιατί αγαπούν πολύ τη φύση. Αν και δεν έχουν απολύτως καμία ιδέα από αγροτικές εργασίες, έχουν πολλή όρεξη να μάθουν να αρμέγουν, να κάνουν κατασκευές και να καλλιεργούν.

Ανυπομονούν να γνωρίσουν όλους τους συμμετέχοντες και να τους χορογραφήσουν.