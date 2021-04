Life

“Η Φάρμα”: Το ποσοστό τηλεθέασης και η ανατροπή στην αποχώρηση

Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα και οι παίκτες – αγρότες τα έδωσαν όλα! Όλα όσα έγιναν την Παρασκευή και το Σάββατο στην "Φάρμα".

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στους τηλεθεατές την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Απριλίου.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα και οι παίκτες – αγρότες τα έδωσαν όλα!

Το ριάλιτι περιπέτειας, κατέγραψε μέσο όρο 18,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54. Τις υψηλότερες επιδόσεις του τις σημείωσε στους άνδρες 25-44, με μέσο όρο και για τις δυο ημέρες 25,1% ενώ και στις γυναίκες 25-44 έφτασε το 20%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο 24 Απριλίου η «Φάρμα» ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσοστό 19,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 4,3 μονάδες.

Τη «Φάρμα» παρακολούθησαν έστω και για 1’ λεπτό, 2.865.000 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Οι παίκτες πέρασαν μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, δύσκολες δοκιμασίες, συμμαχίες, αντιπαλότητες, αλλά και στιγμές χαλάρωσης με τραγούδι και χορό σε ένα άκρως διασκεδαστικό… «Φαρμαόκε»!

Η 7η εβδομάδα των αγροτών – παικτών έκρυβε, όμως, πολλές ανατροπές. Μια συγκινητική επιστροφή, μια οικειοθελή αποχώρηση, την είσοδο δύο νέων προσώπων, αλλά και τη σημαντική απόφαση της νικήτριας της Μονομαχίας Αποχώρησης, που δημιούργησε μεγάλη αίσθηση.

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Βασίλης Μαντζουράνης, ο οποίος επέλεξε ως Υπηρέτες τη Μαρία Μιχαλοπούλου και τον Τάσο Ξιαρχό. Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τηλεθεατές ψήφισαν, γι’ άλλη μια φορά, ως δημοφιλέστερο παίκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Η νέα Αποστολή των παικτών ήταν η κατασκευή ενός αρδευτικού συστήματος για το μποστάνι και μια κούνια για την αυλή. Οι παίκτες την ολοκλήρωσαν με επιτυχία και ο Επιστάτης τους έδωσε το Έπαθλο που ήταν ένα ψυγείο με πολλές γαστρονομικές εκπλήξεις.

Είχαμε, όμως, μια επιστροφή και δύο εισόδους!

Λόγω των οικειοθελών αποχωρήσεων, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έβαλε και πάλι τα αγροτικά του ρούχα. Στη «Φάρμα», όμως, μπήκαν και δύο νέα πρόσωπα, οι δίδυμες Έλενα και Φένια Τσικιτίκου.

Τον δρόμο προς την έξοδο αποφάσισε να πάρει, οικειοθελώς, ο Τάσος Ξιαρχό.

Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ της Μαρίας Μιχαλοπούλου και της Ειρήνης Κολλιδά, η οποία ήταν η νικήτρια καθώς συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους στα 4 Αγωνίσματα (δεν χρειάστηκε να γίνει το 5ο). Ωστόσο, η Ειρήνη Κολλιδά θέλησε να γράψει τον επίλογο του ταξιδιού της στη Φάρμα και να αποχωρήσει, δίνοντας τη θέση της στη Μαρία Μιχαλοπούλου. Ο Σάκης ρώτησε τους υπόλοιπους αγρότες εάν συμφωνούν με αυτήν την εξέλιξη. Όλοι συμφώνησαν και η Ειρήνη Κολλιδά αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους και το Έπαθλο, αλλά και για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όλοι θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008;

