Life

Η Ζαρίφη στο “Πρωινό” για τον γάμο με τον Ουγγαρέζο και την Μενεγάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια συμφωνία έκαναν Κατερίνα Ζαρίφη και Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τι είπε για την επαφή της με την Ελένη Μενεγάκη και τα επόμενα επαγγελματικά βήματα.

Για όλους και για όλα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Κατερίνα Ζαρίφη.

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή απάντα ότι θέλει όποιον τη θέλει. Μάλιστα, συμφώνησε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ενώσουν τη μοναξιά τους, εάν σε δύο χρόνια από τώρα δεν έχουν βρει συντρόφους.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε και για την Ελένη Μενεγάκη, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή μαζί της, ανταλλάσουν μηνύματα και μιλούν. “Έχουμε χημεία, έχουμε κάρμα, αλλά δεν ξέρω τι θέλω” τόνισε.

Τέλος, για τις Roomies αστειεύτηκε λέγοντας “Μου ασκήθηκε βία λόγω ομορφιάς. Έχω τρομερό πόλεμο για την ομορφιά μου. Πέραν της πλάκας όμως, πέρασα καλά. Τρεις γυναίκες να συνεννοηθούν τόσο, ποτέ ξανά. Οι Roomies θα μπορούσαν να πάνε παρακάτω”.