Life

“Η Φάρμα”: Τζώρτζογλου και Μιχαλοπούλου σε μαθήματα αυτοβελτίωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο του Μεγάλου Σαββάτου; Η εκπομπή "Το Πρωινό" εξασφάλισε αποκλειστικό απόσπασμα.

Η εκπομπή “Το Πρωινό” εξασφάλισε για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της "Φάρμας" του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αναλαμβάνει να κάνει μάθημα αυτοβελτίωσης στους συμπαίκτες του με αφορμή την ένταση που προηγήθηκε με τη Μαρία Μιχαλοπούλου.

Εκείνη με τη σειρά της απάντησε ότι έχει δείξει την ευγνωμοσύνη της και την εκτίμησή της σε όσους βρίσκονται στη "Φάρμα".

Τα αίματα όμως ανάβουν και η σύγκρουση μοιάζει αναπόφευκτη…