Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί θα απουσιάσει από τα εγκαίνια αγάλματος της μητέρας του, Diana

Τι ρόλο έπαιξε η "ψυχρή στάση" από τη Βασιλική Οικογένεια στην κηδεία του παππού του;

Ο Πρίγκιπας Harry ήταν τόσο «σοκαρισμένος» από την «πολύ ψυχρή στάση» της Βασιλικής Οικογένειας στην κηδεία του παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππου, που μπορεί να ακυρώσει το επερχόμενο ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο, σύμφωνα με βασιλικό εμπειρογνώμονα.

Ο Δούκας του Σάσεξ, 35 ετών, ο οποίος ζει σε ένα σπίτι 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, με τη σύζυγο Meghan Markle και τον γιο τους Archie, ενός έτους, αναμένεται να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι για την αποκάλυψη του αγάλματος της αείμνηστης μητέρας του, Πριγκίπισσας Diana.

