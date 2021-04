Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: διάρρηξη σε ψιλικατζίδικο με λεία 160000 ευρώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κινήθηκαν οι δράστες, που προφανώς γνώριζαν ότι υπάρχει μεγάλο ποσό στο κατάστημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπεύθυνος του καταστήματος στην Αστυνομία, η λεία τους ανέρχεται σε 160.000 ευρώ.

Το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας και η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί από υπάλληλο του καταστήματος.

Όπως φαίνεται οι δράστες κινήθηκαν με ταχύτητα και πατώντας ακόμη και στην τέντα του καταστήματος, όπως μετέδωσε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", κατάφεραν να ανέβουν στον πρώτο όροφο του καταστήματος, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο το ποσό των 160.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πενταμερής για το Κυπριακό: σε κρίσιμη φάση η διάσκεψη

Ο καιρός την Μεγάλη Τετάρτη: ζέστη, σκόνη και τοπικές βροχές

Μεγάλη Τετάρτη: τι τιμά σήμερα η Εκκλησία