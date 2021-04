Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σκουτέλης: να συνεχιστούν τα μέτρα μέχρι να “πατήσουμε κάτω” τον ιό

Τι λέει ο λοιμωξιολόγος για τα εμβόλια και τις παρενέργειες, τους διασωληνωμένους ασθενείς και τους ηλικιωμένους που πρέπει να εμβολιαστούν.

«Το Άγιο Φως είναι τα εμβόλια», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Λοιμωξιολόγος και Διευθυντής της Β΄ Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ», Αθανάσιος Σκουτέλης.

Όπως είπε ο κ. Σκουτέλης, με αφορμή την συζήτηση για την άρση ορισμένων μέτρων, «όλα τα στοιχειώδη μέτρα, όπως τα sms, οι αποστάσεις και οι μάσκες πρέπει να συνεχιστούν. Τον ιό πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σκληρά, να τον πατήσουμε κάτω, να τον ισοπεδώσουμε, για να τελειώνουμε με αυτόν».

Επεσήμανε ακόμη ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «νοσήματα που μας ταλαιπωρούσαν, όπως τα απλά κρυολογήματα και η γρίπη έχουν εξαφανιστεί με ένα απλό μέτρο, την τήρηση αποστάσεων και τις μάσκες».

Αναφορικά με την σύγχυση από αναφορές για παρενέργειες εμβολίων για τον κορονοϊό, ο κ. Σκουτέλης είπε «δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις επιστημονικές ανησυχίες στον κόσμο γιατί θα τον τρελάνουμε. Πιο ηχηρή απόδειξη για την σύγχυση που προκλήθηκε στους πολίτες για τα εμβόλια, είναι η συγκινητική ανταπόκριση των ατόμων 30-39 ετών, που έχουν σπεύσει από χθες που άνοιξε η πλατφόρμα να ορίσουν ραντεβού για να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca».

Σε ότι έχει να κάνει με τους διασωληνωμένους ασθενείς, σημείωσε ότι «σχεδόν όλοι, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Το ποσοστό των ηλικιωμένων που πρέπει να εμβολιαστούν πρέπει να είναι 100%, όμως ακόμη δεν είναι τόσο υψηλό και θα πρέπει στο τέλος της εβδομάδας που θα ανοίξουν οι πλατφόρμες για όλα τα εμβόλια, καλό θα είναι να κανονίσουν».





