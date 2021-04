Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης - “Κάντε το εμβόλιο”: Η νέα καμπάνια για τον εμβολιασμό (βίντεο)

To βίντεο, που ανήρτησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στα social media.

«Κάντε το εμβόλιο. Βοηθήστε αυτούς που αγαπάτε να κάνουν κι αυτοί το εμβόλιο. Κάντε το για όλους μας. Εδώ, όλοι κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Αλλά το να μην φτάσετε ποτέ εδώ, είναι στο δικό σας χέρι».

Αυτό είναι το βασικό σύνθημα της νέας καμπάνιας για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Στο βίντεο, που ανήρτησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στα social media, έχει καταγραφεί η κατάσταση σε ένα νοσοκομείο σε εφημερία, ενώ ένας γιατρός περιγράφει την δυσκολία της κατάστασης.

Ακούμε τους γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Εμβολιαζόμαστε. pic.twitter.com/tUPFSUskJu — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 27, 2021

«Ακούμε τους γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Εμβολιαζόμαστε», καταλήγει η καμπάνια, την οποία αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός τόσο στο Twitter όσο και στο Facebook.

