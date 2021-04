Life

O Βαλτινός στο “Πρωινό” για την heavy metal και την κωμωδία (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Βαλτινός μιλά για την πρώτη εμφάνιση σε βίντεο κλιπ κι αποκαλύπτει τα μυστικά για την πολύχρονη σχέση με την σύζυγο του.

Μια συμμετοχή έκπληξη σε βίντεο κλιπ έχει κάνει ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος μίλησε στο «Πρωινό» για την σχέση του με την heavy metal μουσική.

Όπως λέει δεν είναι ένα είδος μουσικής που τον ελκύει, ωστόσο δέχτηκε να πάρει μέρος στο βίντεο κλιπ, καθώς στο εν λόγω συγκρότημα μετέχουν άνθρωποι αξιόλογοι που τους ξεχωρίζει.

Σε ότι αφορά τα επαγγελματικά του σχέδια, η αγαπημένος ηθοποιός είπε ότι δεν υπάρχει άμεσα πρόβλεψη για επιστροφή του στην τηλεόραση, εκτός από μια συζήτηση που γίνεται για να γίνει τηλεοπτική σειρά η ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου, κάτι όμως που όπως ανέφερε απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία.

Όπως είπε τον φοβίζει να κάνει κωμωδία στην τηλεόραση, παρότι στο θέατρο έχει παίξει σε πάρα πολλές κωμωδίες.

Τέλος ερωτηθείς για τα μυστικά της σχέσης με την σύζυγο του, με την οποία είναι μαζί ήδη 30 χρόνια, ο Γρηγόρης Βαλτινός απάντησε ότι η σχέση τους στηρίζεται στον «σεβασμό, την ανεκτικότητα, την αλληλοκατανόηση και το χιούμορ»

