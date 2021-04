Αθλητικά

Σωτηρακόπουλος στο “Πρωινό”: η μητέρα των παιδιών μου πέθανε “τσάμπα” (βίντεο)

Εξομολογητική διάθεση είχε ο πεπειραμένος αθλητικός συντάκτης, ο οποίος μίλησε στο “Πρωινό” για την δουλειά και την προσωπική ζωή του.

Συνέντευξη στο “Πρωινό” έδωσε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Ο πολύπειρος αθλητικός συντάκτης αναφέρθηκε στην μακρά επαγγελματική του πορεία και την κριτική που του ασκείται και εξομολογήθηκε την δύσκολη περίοδο που βίωσε η οικογένεια του όταν πέθανε η μητέρα των παιδιών του.

Όπως είπε «Είμαι παιδί κυρίως της τηλεόρασης. Πέρασα 23 χρόνια στο Mega, μου έκαναν προτάσεις και για πρωινή εκπομπή και για τηλεπαιχνίδι, αλλά είπα όχι γιατί ήθελα να μείνω στα πράγματα που κάνω καλά».

«Δεν με στενοχωρεί κάποια κριτική, αρκεί να είναι ευπρεπής. Κάνω μια δουλεία επί 40 χρόνια που εγώ κρίνω, δεν γίνεται να ζητάω να μην κριθώ» επεσήμανε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Όπως εξομολογήθηκε, η οικογένεια του πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όταν «πέθανε πριν από δύο χρόνια η μητέρα των παιδιών μου», η οποία όπως ανέφερε, «πέθανε τσάμπα. Πήγε να κάνει αλλαγή στο ισχίο, πήρε μικρόβιο η πληγή και πέθανε από αυτό».