Τουρισμός – Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: χαμηλά ακόμη οι κρατήσεις, αλλά αισιόδοξα τα μηνύματα

Η υφυπουργός Τουρισμού, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εμφανίστηκε βέβαιη ότι η τουριστική περίοδος θα επιμηκυνθεί.

Η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι στις 15 Μαΐου αναμένεται το ευρύτερο άνοιγμα του Τουρισμού, αλλά ήδη στη χώρα μας βρίσκονται τουρίστες από πολλά κράτη, για την έλευση των οποίων έχουν ακολουθηθεί όλα τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται.

Η κυρία Ζαχαράκη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, παραδέχθηκε ότι οι κρατήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και περίπου στα ίδια με την περασμένη χρονιά, αλλά τα μηνύματα είναι αισιόδοξα για τη συνέχεια, καθώς σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης, η χώρα μας βρίσκεται μέσα στην πρώτη τετράδα όσων αναζητούν προορισμό διακοπών.

Συμπλήρωσε δε ότι τα στοιχεία και οι προβλέψεις δείχνουν ότι φέτος θα έχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Επίσης και μεταξύ άλλων, τόνισε ότι έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για καταλύματα covid που θα βρίσκονται δίπλα σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, ακόμη και στα νησιά.

Τέλος, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, «Τουρισμός για όλους», που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές στη χώρα μας, παρατάθηκε και για φέτος και μάλιστα, αναμένεται να διευρυνθεί η λίστα των δικαιούχων.

