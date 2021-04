Πολιτική

Κικίλιας: Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορεί να εμβολιαστεί όποιος ενήλικος το επιθυμεί

Μπόνους στους υγειονομικούς, αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό όσων δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορεί να εμβολιαστεί όποιος ενήλικος το επιθυμεί, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι ήδη έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό σχεδόν 115 χιλιάδες (114.873) πολίτες ηλικίας 30-39, και 22 χιλιάδες (21.706) πολίτες ηλικίας 40-44 . Ήδη πάνω από 10 χιλιάδες (10.252) πολίτες 30-39 έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου τους.

Σχετικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί «ξεστοκαρίσματος» του εμβολίου της AstraZeneca, ο κ. Kικίλιας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας ούτε γίνονται στη χώρα μας εμβόλια δεύτερης κατηγορίας. Ο υπουργός χαρακτήρισε ατυχή τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι θα περίμενε διορθωτική δήλωσή του.

Ο υπουργός Υγείας έκανε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη οι τεχνικές συζητήσεις για το πρόγραμμα του εμβολιασμού στο σπίτι, ατόμων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, με κάποιο πιο εύκολο εμβόλιο, όπως για παράδειγμα αυτό της Johnson & Johnson. Υπογράμμισε ότι η συγκριμένη επιχείρηση θα είναι οριζόντια για όλη τη χώρα. Σημείωσε δε, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε 100 χιλιάδες εμβολιασμούς την ημέρα.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μπόνους για τους υγειονομικούς, στο χρόνο που πρέπει.

