Κοινωνία

Νίκαια: Φωτιά σε κατάστημα

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευύης στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο κατάστημα επίτ ης οδού Ιωνίας, στην Νίκαια Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα, επί της οδού Ιωνίας, στη Νίκαια Αττικής. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

