Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Έκλεισε η οδός Συντερίνας.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Συντερίνα, στο Λαύριο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήμταος της 1ης ΕΜΑΚ , 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω της πυρκαγιάς έκλεισε, για την κυκλοφορία των οχημάτων, η οδός Συντερίνας από το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρο Καμαριζας.

