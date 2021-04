Υγεία - Περιβάλλον

Παιδοακτινολογία: αναπόσπαστο μέρος προσέγγισης πολλαπλών ιατρικών προβλημάτων στα παιδιά

Γράφει η Δρ Γεωργία Παπαϊωάννου, Παιδοακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ.

Με την πρόοδο της Ιατρικής και της Τεχνολογίας, η Ακτινολογία έχει παρουσιάσει αλματώδη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διερεύνησης και αξιολόγησης πολλαπλών ιατρικών προβλημάτων στα παιδιά.

Ιδιαίτερα στην Παιδιατρική, η κοινή αποδοχή ότι τα παιδιά δεν αποτελούν μικρού μεγέθους ενήλικες έχει δώσει άλλη διάσταση στην απεικόνιση των μικρών εξεταζόμενων με επακόλουθο την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Παιδιατρικής Ακτινολογίας την τελευταία δεκαετία.

Πράγματι, συχνά οι γονείς και το περιβάλλον των παιδιών εντυπωσιάζονται με το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός κλάδος Ιατρών Ακτινολόγων που ασχολούνται αποκλειστικά με τα παιδιά και μάλιστα με μεθόδους που ξεφεύγουν από τη συνήθη ακτινογραφία. Η Παιδιατρική Ακτινολογία έχει πλέον πολλαπλές πτυχές, καθώς στοχεύει όχι μόνο στην αξιόπιστη απεικονιστική μελέτη εμβρύων, νεογνών και παιδιών αλλά επιδιώκει αυτό να πραγματοποιείται με την ελάχιστη βιολογική επιβάρυνση και την ενδεικνυόμενη κάθε φορά μέθοδο.

Για το λόγο αυτό οι Παιδοακτινολόγοι χρησιμοποιούν πρωταρχικά μεθόδους απεικόνισης που δεν έχουν ακτινοβολία (υπερήχους, μαγνητική τομογραφία), ενώ όταν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εξέταση με ακτινοβολία στα παιδιά (ακτινογραφίες, κυστεογραφίες, αξονικές τομογραφίες) τροποποιούνται τα πρωτόκολλα με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και χρησιμοποιούν παιδιατρικές δόσεις.

Οι Παιδοακτινολόγοι βασίζονται σημαντικά στη στενή συνεργασία με τους κλινικούς Ιατρούς (Παιδιάτρους και Υποειδικότητες της Παιδιατρικής), ενώ χρειάζονται την αρωγή των γονιών προκειμένου το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια και να συνεργαστεί όσο γίνεται καλύτερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αυτό διασφαλίζεται με την εξοικείωση του συνόλου του προσωπικού του Τμήματος Παιδιατρικής Ακτινολογίας με τις ανάγκες του παιδιού και των συνοδών του, ενώ μεγάλη βοήθεια παρέχει το φιλικό προς το παιδί περιβάλλον με πληθώρα παιχνιδιών.

Τέλος, όταν η εξέταση απαιτεί παρατεταμένη συνεργασία, οι Παιδοαναισθησιολόγοι με τη χορήγηση μέθης ή αναισθησίας στο παιδί αποτελούν σημαντικό συνεργάτη του Παιδοακτινολόγου, εξασφαλίζοντας την καταστολή του παιδιού όσο διαρκεί η εξέταση.

Το Τμήμα Παιδιατρικής Ακτινολογίας του ΜΗΤΕΡΑ προσφέρει μεγάλο φάσμα διαγνωστικών παιδιατρικών εξετάσεων και καλύπτει τις ανάγκες σε απεικόνιση από νεογνά μέχρι παιδιά 16 ετών. Παράλληλα, στο Τμήμα πραγματοποιούνται Μαγνητικές Τομογραφίες Εμβρύων.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν υπερηχογραφήματα, κλασσικές ακτινογραφίες, ειδικές ακτινολογικές μελέτες (κυστεογραφίες, διαβάσεις πεπτικού, υποκλυσμούς, κ.ά.), ακτινοσκοπικές κινηματικές μελέτες κατάποσης, αξονικές τομογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες. Το Τμήμα εκτός από εξωτερικά περιστατικά καλύπτει επίσης την απεικόνιση των νεογνών και των παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική και τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας του Νοσοκομείου και του Ομίλου.

















