Κορονοϊός: Το “ευχαριστώ” της Ινδίας στην Ελλάδα για τη βοήθεια

Η κυβέρνηση της Ινδίας εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα για την παροχή βοήθειας στην μάχη κατά της Covid-19.

Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ινδίας, η ινδική πρεσβεία μέσω Twitter εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο υπουργείο Εξωτερικών και την Πολιτική Προστασία «για την ευγενική χειρονομία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της πρόκλησης της κατάστασης με την πανδημία του κορονοϊό».

Η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα των ινδικών αρχών και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, απέστειλε στην Ινδία, που δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία του κορονοϊού, 90 φιάλες οξυγόνου συνολικής χωρητικότητας 440 λίτρων, καθώς και υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια και λοιπά μέσα αυτοπροστασίας).

«Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το αίτημα για παροχή συνδρομής, η Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκε για την προμήθεια των φιαλών οξυγόνου» τονίζεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

