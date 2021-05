Οικονομία

Εστίαση - Καββαθάς: Πρεμιέρα με προβλήματα την Δευτέρα

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ με αφορμή το άνοιγμα της εστίασης την Δευτέρα 3 Μαΐου.

Προβλήματα με τη διανομή των self tests στον κλάδο εστίασης, ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

«Δεν υπάρχουν τα ΑΜΚΑ τους στο πληροφοριακό σύστημα παρ' όλο που είναι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας και επανέρχονται στις δουλειές τους από τη Δευτέρα του Πάσχα», όπως είπε ο πρόεδρος.

Ο κ. Καββαθάς επεσήμανε ότι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι δεν διαθέτουν self tests Σαββατοκύριακο και αργίες και αυτό επιτείνει το πρόβλημα. «Η δωρεάν διανομή περιορίζεται από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Κατά συνέπεια για τον κλάδο της εστίασης είναι οξύτατο το πρόβλημα, καθώς ξεκινάει από τη Δευτέρα του Πάσχα την εκ νέου λειτουργία της».

Επίσης, ο ίδιος σημείωσε ότι το 20% των καταστημάτων εστίασης στη χώρα δεν έχει εξωτερικό χώρο που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν λόγων των συγκεκριμένων ημερομηνιών που επανεκκινείται η εστίαση, αλλά και των προβλημάτων που έχει ο κλάδος, όταν 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα.

«Μέχρι το τέλος Μαΐου θα είναι δύσκολα για τον κλάδο που έχει να εργαστεί 6 μήνες...το πιο μικρό κατάστημα έχει ανελαστικές δαπάνες της τάξεως των 2-3.000 ευρώ. Γι' αυτό και τη Δευτέρα δεν ξεκινάμε με τους καλύτερους οιωνούς» συμπλήρωσε ο πρόεδρος και πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα θα ήταν καλό να απελευθερωθεί -τουλάχιστον- το ωράριο λειτουργίας «για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις».

Ο κ. Καββαθάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμβολή των εμβολιασμών, καθώς αυτοί θα επιτρέψουν και την ανάκαμψη της οικονομίας.

