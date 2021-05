Κοινωνία

Σεισμός ανοιχτά της Αστυπάλαιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα 111,1 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.

Σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Αστυπάλαια. Η δόνηση έγινε 17? λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου

Ο σεισμός έχει ένταση 3,5 ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 42 χιλιομέτρων ανατολικά – νοτιοανατολικά της Αστυπάλαιας. Το δε εστιακό του βάθος βρίσκεται στα 111,1 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1391 νέα κρούσματα το Μεγάλο Σάββατο

Κέρκυρα: οι “Μπότηδες” έδιωξαν…. τα μοχθηρά πνεύματα από το νησί (εικόνες)

Κορονοϊός - Ινδία: Νεκρός Έλληνας από την πανδημία