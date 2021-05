Αθλητικά

Άιρτον Σένα: 27 χρόνια χωρίς τον κορυφαίο οδηγό του κόσμου

Μαύρη επέτειος η σημερινή για τους λάτρεις της Formula 1 αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό...

Μαύρη επέτειος η σημερινή για τους λάτρεις της Φόρμουλα Ένα αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο Άιρτον Σένα, ο κορυφαίος ίσως οδηγός του κόσμου, την Πρωτομαγιά του 1994, άφησε την τελευταία του πνοή στην πίστα της Ιμολα.

Ο Αϊρτον Σένα δεν ήταν απλά ένας οδηγός. Ήταν μύθος. Ένας από τους μεγαλύτερους πιλότους της Φόρμουλα Ένα. 27 χρόνια μετά η θύμηση του τρέχει ακόμα ανεξέλεγκτα.

Ο Βασιλιάς του Μονακό, έσβησε την πρωτομαγιά του 1994, στην στροφή Ταμπουρέλο. Το μόνο που μένει είναι η σιωπή, μετά την εκκωφαντική σύγκρουση.

Το μονοθέσιο του 34χρονου τότε Άιρτον Σένα καρφώνεται με 217 χιλιόμετρα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ο χρόνος σταματά στις 3.17.

Πένθος σε όλη την Βραζιλία. Σοκ σε όλο τον κόσμο, για το αστέρι που δεν πρόλαβε να μάθει και που έφυγε έτσι ξαφνικά, αλλά θα λάμπει για πάντα.

