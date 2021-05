Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Χωρίς ενημέρωση την Κυριακή του Πάσχα

Χωρίς ενημέρωση για κρούσματα και θανάτους η σημερινή μέρα.

Χωρίς ενημέρωση για κρούσματα και θανάτους από κορονοϊό θα είναι η σημερινή ημέρα, όπως ενημέρωσε ο ΕΟΔΥ.

Λόγω της Κυριακής του Πάσχα και της γιορτής, δεν θα αναρτηθεί έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Μεγάλο Σάββατο, ανακοινώθηκαν 1391 νέα κρούσματα κορωνοϊού, 72 θάνατοι, ενώ 811 ασθενείς νοσηλεύονται στις ΜΕΘ.

