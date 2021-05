Αθλητικά

Ο Άγιαξ πρωταθλητής Ολλανδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «Αίαντας» συνέτριψε την Έμεν και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου.

Πρωταθλητής Ολλανδίας για 35η φορά στην Ιστορία του είναι από σήμερα ο Άγιαξ. Αν και είχε προβάδισμα 12 βαθμών από την δεύτερη Αϊντχόφεν, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος, ο «Αίαντας» συνέτριψε σήμερα 4-0 την Έμεν, στο πλαίσιο της 31ης ημέρας, και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου. Τα τέρματα των γηπεδούχων σημείωσαν οι Τίμπερ (10΄), Αλέ (61΄), Ρενς (66΄) και Κλάασεν (74΄).

Στο μεταξύ, η Σπάρτα Ρότερνταμ επιβλήθηκε 2-1 εκτός έδρας της Γκρόνινγκεν, ενώ νωρίτερα η ουραγός Ντεν Χάαγκ έκανε την έκπληξη και νίκησε 3-2 τη Φέγενορντ με ανατροπή. Η ομάδα από το Ρότερνταμ προηγήθηκε στο 3΄ με τον Μπόζενικ, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση με τα τέρματα των Αρβάιλερ (13΄) και Ελ Χαγιατί (30΄, 59΄), ενώ η Φέγενορντ μείωσε με τον Γιόργκενσεν στο 70΄.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Eredivisie:

Χέρακλες-Φένλο 4-0

Φορτούνα Σιτάρντ-Τβέντε 3-0

Βάαλβαϊκ-Αλκμάαρ 1-3

Φίτεσε-Τσβόλε 2-1

Ουτρέχτη-Βίλεμ 3-2

Ντεν Χάαγκ-Φέγενορντ 3-2

Άγιαξ-Έμεν 4-0

Γκρόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 1-2

Αϊντχόφεν-Χέρενφεν 2/5 (17:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Άγιαξ 79 Αϊντχόφεν 64 -30αγ. Αλκμάαρ 64 Φίτεσε 60 Φέγενορντ 55 Ουτρέχτη 50 Γκρόνινγκεν 46 Χέρακλες 42 Σπάρτα Ρότερνταμ 40 Φορτούνα Σιτάρντ 40 Χέρενφεν 37 -30αγ. Τβέντε 37 Τσβόλε 35 Βάαλβαϊκ 26 Βίλεμ 25 Έμεν 24 Φένλο 22 Ντεν Χάαγκ 16