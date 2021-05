Αθλητικά

Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό τραμπολίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H16χρονη πρωταθλήτρια εντυπωσίασε στον τελικό του ακροβατικού διαδρόμου και πρόσθεσε το δεύτερο μετάλλιο στη συλλογή της.

Με το ασημένιο μετάλλιο της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τραμπολίνο νεανίδων.

Στο Σότσι η 16χρονη πρωταθλήτρια εντυπωσίασε στον τελικό του ακροβατικού διαδρόμου και πρόσθεσε το δεύτερο μετάλλιο στη συλλογή της μετά το χάλκινο που είχε κατακτήσει πριν από 2 χρόνια στο Τόκιο.

Η 16χρονη πρωταθλήτρια στον τελικό του αγωνίσματος, συγκέντρωσε 65,800 βαθμούς (1ο πρόγραμμα: 33,000 β., 2ο πρόγραμμα: 32,800 β.), κατακτώντας την 2η θέση, πίσω από τη Ρωσίδα Αρίνα Καλιάντρα που είχε 67,600 β., ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η επίσης Ρωσίδα Ξένια Λούτκοβα με 65,100 β.

Φωτογραφία: facebook.com/HellenicGymnasticsFederation





Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Κορονοπάρτι με 400 άτομα - Επενέβη η Αστυνομία

Τζον Λένον - Γιόκο Όνο: Ακυκλοφόρητο βίντεο που κάνουν πρόβα του “Give Peace a Chance”

Αγία Παρασκευή: Πήγαν στην Ανάσταση με... καραμπίνες