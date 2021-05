Life

“Η Φάρμα”: Πασχαλινό γλέντι με Τσαμπά, αποχώρηση και εντάσεις (βίντεο)

Από πασχαλινό γλέντι με χορούς, τραγούδια και κοψίδια μέχρι την αποχώρηση ενός αγαπητού και δυνατού παίκτη περιελάμβανε το επεισόδιο στη "Φάρμα".



Ακόμη ένα ανατρεπτικό και γεμάτο εντάσεις επεισόδιο της “Φάρμας” παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε ανήμερα του Πάσχα πραγματοποιήθηκε και μια δοκιμασία αποχώρησης.

Συγκεκριμένα, δύο άντρες αγωνίστηκαν για την παραμονή τους στη “Φάρμα”. Ο λόγος για τον Κώστα Γκρέκα και τον Βασίλη Ματζουράνη.

Οι δύο παίκτες έπρεπε να περάσουν από πέντε αγωνίσματα για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο ριάλιτι περιπέτειας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο ο Κώστας Γκρέκας όσο και ο Βασίλης Ματζουράνης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τελικά, αυτός που τα πήγε καλύτερα συγκεντρώνοντας τους περισσότερος πόντους και κατάφερε να παραμείνει ήταν ο Κώστας Γκρέκας.

"Ήταν μια φανταστική εμπειρία, με τα παιδιά χτίσαμε τη Φάρμα μας από το μηδέν, θα μου λείψει κάθε στιγμή αλλά χαίρομαι που έζησα το μεγάλο κομμάτι της, έχει χαραχθεί σαν εμπειρία στη ζωή μου, τη βάζω στο top 5 των εμπειριών της ζωής μου. Η Φάρμα είναι μάθημα ζωής, γιατί εκτιμάς το κάθε τι, αυτό που θεωρείς δεδομένο. Θα συνεχίσω το youtube θα κάνω τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που έχετε δει" είπε ο Βασίλης Μαντζουράνης πριν αποχωρήσει.

Λίγο μετά, οι παίκτες γλέντησαν με αφορμή το Πάσχα και έστησαν το δικό τους πάρτι με όλα τα καλούδια που είχε φροντίσει να τους πάει ο επιστάτης της Φάρμας, Βασίλης Φιλίππου.





Δεν έλειψε και η συγκίνηση από το επεισόδιο καθώς κέρδισαν το έπαθλο επικοινωνίας και μίλησαν με τους δικούς τους ανθρώπους.

Ωστόσο, δεν έλειψαν οι εντάσεις λίγο πριν το αγώνισμα αποχώρησης. Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Βασίλη Μαντζουράνη και η ατμόσφαιρα στον αχυρώνα ήταν ηλεκτρισμένη.

