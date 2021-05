Life

“Η Φάρμα”: Ανατροπή από τον Ιατρόπουλο για τους δύο υπηρέτες (βίντεο)

Ποιους διάλεξε για υπηρέτες ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Η εξαίρεση κάποιων παικτών των έφερε σε δύσκολη θέση...

Ανατρεπτικό ήταν και το επεισόδιο της «Φάρμας» που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αγωνίστηκε με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο για την κατάκτηση της αρχηγίας της εβδομάδας και τελικά ο δεύτερος κατάφερε να επικρατήσει.

Έτσι, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μετά την νίκη του, κλήθηκε να υποδείξει τους δύο υπηρέτες που θα την βοηθούν όσο αυτός θα είναι αρχηγός.

Μετά από αρκετή σκέψη, ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε για δύο υπηρέτες την Μαρία Μιχαλοπούλου, παρόλο που ήταν αρκετά κοντά μαζί της και τον Κώστα Γκρέκα.

Θυμίζουμε πως η Μαρία Μιχαλοπούλου είχε βρεθεί σε αυτή τη θέση την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Κώστα Γκρέκας είναι για πρώτη φορά υπηρέτης.

Οι δύο παίκτες είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ζώων και το σπίτι του αρχηγού, αλλά είναι αυτοί που μαγειρεύουν για την υπόλοιπη ομάδα.

