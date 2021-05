Πολιτισμός

Κολοσσαίο: Εντυπωσιακή ανακαίνιση της εμβληματικής αρένας

Την ιστορική του μορφή, με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας θα πάρει το Κολοσσαίο της Ρώμης.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Ντάριο Φραντσεσκίνι, παρουσίασε το σχέδιο για την κάλυψη των υπόγειων χώρων του Κολοσσαίου και την επαναδημιουργία της αρένας του. Το συνολικό κόστος αγγίζει τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Ο Φραντσεσκίνι τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο «βιώσιμο, με δυνατότητα επιστροφής στην σημερινή εικόνα του αμφιθεάτρου και το οποίο βασίζεται στην αρωγή της υψηλής τεχνολογίας».

Η νέα αρένα θα έχει έκταση τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και για την δημιουργία της θα χρησιμοποιηθούν δοκάρια από ξύλο και άνθρακα. Χάρη σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου, τα δοκάρια αυτά, από την οριζόντια θέση θα μπορούν να μετακινούνται σε κάθετη, ώστε να αερίζονται και να φωτίζονται τα υπόγεια του αμφιθεάτρου Φλάβιο.

Η νέα ξύλινη επιφάνεια θα ακουμπήσει κατευθείαν στα αρχαία τείχη του μνημείου, σύμβολου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με τον τρόπο αυτό, αν στο μέλλον αποφασιστεί η κατάργηση της αρένας, θα είναι δυνατόν να ξεστηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι με την νέα παρέμβαση, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να θαυμάζουν το Κολοσσαίο, στο σύνολό του, από το κεντρικότερο εσωτερικό σημείο. Η ιταλική κυβέρνηση, παράλληλα, σχεδιάζει την διοργάνωση μεγάλων, διεθνών πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

«Είναι μια παρέμβαση η οποία θα προκαλέσει συζητήσεις, διότι πρόκειται για το γνωστότερο μνημείο της Ιταλίας. Αλλά η αρένα έχει σίγουρα την ικανότητα να συνδυάζει προστασία, συντήρηση και τεχνολογική πρόοδο», τόνισε ο Ντάριο Φραντσεσκίνι.

