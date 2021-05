Κοινωνία

Τροχαίο στο Περιστέρι: Μάχη για την ζωή του δίνει ο 29χρονος

Το κακό συνέβη όταν έπεσε πάνω του όχημα, που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Τι λέει στον ΑΝΤ1 συγγενής του.

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει ένας 29χρονος ειδικός φρουρός που τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στο Περιστέρι. Ο 29χρονος που υπηρετεί στην ομάδα ΔΡΑΣΗ τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε πάνω του όχημα που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη





«Ο ξάδελφός μου νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, είναι σε άσχημη κατάσταση και περιμένουμε εξελίξεις», λέει στον ΑΝΤ1, ο Αχιλλέας Μπάλας, εξάδελφος του 29χρονου και προσθέτει: «Έκανε εγχείρηση στην αορτή. Οι γιατροί είναι πολύ επιφυλακτικοί, δεν μπορούν να πουν κάτι αυτή τη στιγμή. Περιμένουν και το επόμενο 24ωρο και στην συνέχεια θα έχουμε σίγουρες κουβέντες»



Ο νεαρός αστυνομικός από τα Τρίκαλα, μαζί με δυο φίλους του επέστρεφε στο σπίτι του στην Αθήνα, όταν στην συμβολή των οδών Θηβών και Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι άλλο όχημα που παραβίασε κόκκινο σηματοδότη καρφώθηκε πάνω του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα του άτυχου ειδικού φρουρού αναποδογύρισε στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντάς τον σοβαρά τραυματισμένο. Οι δυο συνεπιβάτες βγήκαν ελαφρά τραυματισμένοι από το όχημα, όχι όμως και ο 29χρονος, για τον απεγκλωβισμό του οποίου χρειάστηκε η συνδρομή 10ανδρών της πυροσβεστικής.

«Κατά τις 2-3 τα μεσάνυχτα ο Ανδρέας γυρνούσε σπίτι του. Σε μια διασταύρωση είχε πράσινο σηματοδότη και ο απέναντί του για να προλάβει το φανάρι, έτρεξε και τον χτύπησε στην πόρτα, στην πόρτα του οδηγού... Ο Ανδρέας ήταν με άλλα δυο παιδιά, φίλοι του. Και αυτός που χτύπησε τον Ανδρέα με το άλλο αμάξι, είχε και αυτός δυο άτομα μέσα», είπε στον ΑΝΤ1 ο Αχιλλέας Μπάλας

Ο οδηγός του άλλου οχήματος νοσηλεύεται και αυτός τραυματισμένος, ενώ απαρηγόρητοι είναι οι γονείς του νεαρού ειδικού φρουρού που ανήμερα του Πάσχα ενημερώθηκαν για το σοβαρό τροχαίο του παιδιού τους.

