Κορονοϊός – Κεραμέως: Στόχος τα σχολεία να μην κλείσουν ξανά

Τι λέει για τα κρούσματα στα Λύκεια και τα self tests. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν νωρίτερα τα σχολεία. Τι είπε για τα Πανεπιστήμια.

Τα σχολεία μπαίνουν σιγά σιγά στην κανονικότητα αμέσως μετά το Πάσχα καθώς ανοίγουν όλα τα σχολεία με self test και εμβολιασμό καθηγητών που προχωρά, με ολοκλήρωση σχολικής χρονιά στις 11 Ιουνίου για γυμνάσια και λύκεια και στις 25 για δημοτικά και νηπιαγωγεία, Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 14 Ιουνίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν νωρίτερα τα σχολεία τον Σεπτέμβριο χωρίς να «πειραχτεί» ο Αύγουστος. Στόχος είναι να μην ξανακλείσουν τα σχολεία ενώ ένα σενάριο που εξετάστηκε και απορρίφθηκε είναι η επανάληψη του σχολικού έτους Το υπουργείο Παιδείας περιμένει τις συστάσεις των ειδικών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για πιθανό εμβολιασμό μαθητών από την νέα σχολική χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στο «Πρώτο Θέμα» λέει ότι «Τα κρούσματα τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων μας κρατήθηκαν πολύ χαμηλά, με μόλις 1,5% των τμημάτων και 2,6% των σχολείων να αναστέλλουν τη λειτουργία τους».

Για τη θεσμοθέτηση βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια από εφέτος η υπουργός χαρακτήρισε ως βαθιά προβληματική την πρακτική της εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο υποψηφίων με βαθμό 1 και 2 στα 20. Αναφέρεται στην εφαρμογή από εφέτος ορίου φοίτησης στα Πανεπιστήμια λέγοντας «Η χώρα μας βρίσκεται στο ζενίθ ως προς τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τον υποχρεωτικό χρόνο φοίτησης στη χώρα μας, που είναι πάνω από το 40% του συνόλου» ενώ για την προστασία των Πανεπιστημίων καταρτίζονται για πρώτη φορά σχέδια ασφαλείας.

1. Τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, ετοιμάζονται να ανοίξουν τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Τι οδήγησε στην απόφαση αυτή; Πώς πήγε η εμπειρία για δύο εβδομάδες με τους μαθητές λυκείου με self-test και σε τι ποσοστά κυμάνθηκαν οι απουσίες και τα κρούσματα;



Τρία είναι τα δεδομένα που συνέβαλαν στη σταδιακή επαναλειτουργία των σχολείων μας: Πρώτον, ότι έχει προχωρήσει σημαντικά ο εμβολιασμός, με αποτέλεσμα να έχει θωρακιστεί ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού που περιλαμβάνει και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Δεύτερον, ότι έχουμε πλέον το πολύ χρήσιμο εργαλείο των self-test και τρίτον, ότι ο δείκτης θετικότητας βαίνει μειούμενος. Η πρώτη εφαρμογή των self-test στα Λύκειά μας ήταν πολύ ενθαρρυντική. Αφενός με τη μέθοδο αυτή εντοπίστηκαν εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί, ως επί το πλείστον ασυμπτωματικοί, που δεν γνώριζαν ότι είναι φορείς του ιού και οι οποίοι θα ήταν διαφορετικά στα σχολεία μας με τον κίνδυνο να μεταδώσουν τον ιό σε χιλιάδες άλλους. Αφετέρου, η ίδια η ανταπόκριση στο νέο αυτό κάλεσμα είναι ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας και για όλους μας, της ατομικής ευθύνης, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους μαθητές μας, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη εκπαίδευσης, για τη συνεργασία τους, τη στάση ευθύνης, την προσαρμοστικότητά τους, τη συμμετοχή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια για την προστασία της υγείας όλων μας. Τα κρούσματα τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων μας κρατήθηκαν πολύ χαμηλά, με μόλις 1,5% των τμημάτων και 2,6% των σχολείων να αναστέλλουν τη λειτουργία τους κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό. Η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη, και η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών μας στο σχολείο με όρους ασφάλειας και προστασίας συνιστά απόλυτη προτεραιότητά μας, και για μαθησιακούς αλλά και για ψυχοσυναισθηματικούς λόγους. Η τηλεκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που κράτησε ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους, αλλά δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.



2. Τελικά η παράταση του σχολικού έτους είναι ολιγοήμερη, όπως και πέρυσι, με τη διαφορά ότι φέτος η αποχή των μαθητών από τις φυσικές τους τάξεις ήταν πολύμηνη. Τέθηκε ποτέ θέμα επανάληψης σχολικής χρονιάς, όπως ακούστηκε και πως αυτό θα μπορούσε να γίνει πρακτικά;



Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά το σχολικό έτος παρατείνεται έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια έως και την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Η διαφορά με την περσινή χρονιά είναι ότι φέτος η τηλεκπαίδευση εφαρμόστηκε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, και η ύλη έχει προχωρήσει κανονικά παρά τις αναμφίβολες δυσκολίες και προκλήσεις του εγχειρήματος. Σε χώρες του εξωτερικού όπου συζητήθηκε η επανάληψη της σχολικής χρονιάς, υπήρξε ως επί το πλείστον αδυναμία κεντρικής καθολικής εφαρμογής σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Από κοινού με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, παρακολουθούμε πολύ στενά τις επιδράσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση, και στέλνουμε συστηματικά προς τα σχολεία οδηγίες σχετικά τόσο με την κάλυψη της ύλης όσο και με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών κατά την επιστροφή τους στη δια ζώσης διδασκαλία που έχουν εκπονηθεί από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.



3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξουν νωρίτερα τα σχολεία φέτος, γιατί πέρυσι δεν έγινε τελικά;



Είναι νωρίς ακόμη για αυτή τη συζήτηση. Προχωρούμε βήμα-βήμα, βάσει των εισηγήσεων των ειδικών και των επιδημιολογικών δεδομένων, και οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν πιο κοντά στη νέα σχολική χρονιά και πάντως δεν προβλέπεται να επηρεάσουν τον μήνα Αύγουστο.



4. Τι θα γίνει φέτος με τον αριθμό των εισακτέων για Πανελλαδικές και την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής; Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι θα είναι μειωμένος κατά 25.000 με 30.000.



Θεσπίσαμε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής προκειμένου να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο υποψήφιοι που πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, υποψήφιοι που θα μπορέσουν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο, και που συνεπώς θα έχουν προοπτικές για το μέλλον τους. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θωρακίζει το κύρος των πανεπιστημιακών σπουδών και ενισχύει τη δυνατότητα του κάθε πανεπιστημιακού τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, επιλέγοντας το συντελεστή της βάσης εισαγωγής που επιθυμεί. Η πρακτική της εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο υποψηφίων με βαθμό 1 και 2 στα 20 που εφαρμόζεται τόσα χρόνια είναι κατά τη γνώμη μου βαθιά προβληματική. Συνιστά παραπλάνηση για τους ίδιους τους φοιτητές που εισάγονται με τόσο χαμηλούς βαθμούς, γιατί ωθούνται σε ένα δρόμο δίχως προοπτική επιτυχούς φοίτησης και άρα δίχως μέλλον, εμπαιγμό για τους συμφοιτητές τους που μετά από μεγάλο κόπο πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις για την εισαγωγή τους, αλλά και για τους φορολογούμενους που πληρώνουν για φοιτητές οι οποίοι δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Έχουμε χρέος, ως Πολιτεία, να δίνουμε στους νέους μας επιλογές, είτε αυτές είναι στον πανεπιστημιακό τομέα είτε στον κλάδο της κατάρτισης, προκειμένου οι ίδιοι να επιλέξουν τελικά με βάση τις κλίσεις, τις δεξιότητες, τις προτιμήσεις τους. Για πρώτη φορά φέτος, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν παράλληλα μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, και μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου τους και επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.





5. Ψηφίσατε ένα νέο νόμο για τα Πανεπιστήμια. Τι αλλάζει από εφέτος για τους αιώνιους φοιτητές και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία;



Η χώρα μας βρίσκεται στο ζενίθ ως προς τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τον υποχρεωτικό χρόνο φοίτησης στη χώρα μας, που είναι πάνω από το 40% του συνόλου, ενώ είμαστε στο ναδίρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό αυτών που καταφέρνουν να αποφοιτήσουν. Όπως ακριβώς ισχύει σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι και στο πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στις σπουδές. Φανταστείτε να μπορούσε να είναι κάποιος μαθητής της Γ’ γυμνασίου για 10 χρόνια! Επιπλέον, όσο οι φοιτητές παραμένουν για χρόνια στο πανεπιστήμιο, στερείται το πολύτιμο αυτό ανθρώπινο δυναμικό η αγορά εργασίας. Από φέτος ξεκινά να ισχύει το ανώτατο όριο φοίτησης. Οι νέες ρυθμίσεις που θεσπίσαμε προβλέπουν ότι για φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων ετών δίνεται περιθώριο δύο επιπλέον ετών, ενώ για φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών άνω των τεσσάρων ετών δίνεται περιθώριο για τρία επιπλέον έτη. Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη εγγεγραμμένους ισχύουν μεταβατικές διατάξεις. Επίσης, προβλέπονται εξαιρέσεις σε περίπτωση εργασίας, αναπηρίας, σοβαρού λόγου υγείας ή διάκρισης αθλητών. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Λαμβάνονται μέτρα για ελεγχόμενη είσοδο στους χώρους των πανεπιστημίων, ενώ καταρτίζονται σχέδια ασφαλείας, που σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν και που αφορούν όλο το φάσμα των κινδύνων - από φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμούς και πυρκαγιές, μέχρι έκνομες ενέργειες. Έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για σύσταση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ). Τα μέλη της θα λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημιακού χώρου, ενώ θα αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνο όπου και όσο εντοπίζονται εστίες παραβατικότητας. Στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.



6. Τα Πανεπιστήμια από ότι φαίνεται θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σκέφτεστε από του χρόνου να επιτρέπεται η παρουσία στις αίθουσες μόνο για τους εμβολιασμένους, με δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα ανοίξει το πρόγραμμα για τους άνω των 18 ετών;



Η επιστροφή στην κανονικότητα -πέρα από τα σχολεία- ξεκινάει και για τα Πανεπιστήμιά μας.



- Από τις 10 Μαΐου ξεκινούν δια ζώσης πρακτικές ασκήσεις φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/ σχολές σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.



- Από τις 15 Μαΐου ξεκινούν επίσης δια ζώσης σημαντικός αριθμός κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων προπτυχιακών σπουδών και όλες των μεταπτυχιακών σπουδών.



- Από τις 19 Μαΐου ξεκινά η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.



Ελπίζουμε πολύ σύντομα να δοθεί το «πράσινο φως» από τους ειδικούς για την επαναλειτουργία και των υπολοίπων λειτουργιών και δομών εκπαίδευσης. Τα self-test αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, χτίζουμε τείχος ανοσίας το οποίο μας επιτρέπει να βλέπουμε «φως στο τούνελ», κάνοντας συνεχή βήματα προς την κανονικότητα.



7. Κυβέρνηση και ειδικοί εξετάζετε το ενδεχόμενο από τη νέα σχολική χρονιά για εμβολιασμό των μαθητών γυμνασίου-λυκείου για ασφαλή λειτουργία των σχολείων;



Διενεργούνται κλινικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα παιδιά και θα αναμένουμε τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Πηγή: protothema.gr

