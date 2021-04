Πολιτική

Τσίπρας: Να ανασταλεί το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Τι είπε για το άνοιγμα των Λυκείων, τα self test και τις αλλαγές στην Παιδεία.





Κριτική στην κυβέρνηση ότι τα σχολεία άνοιξαν όπως έκλεισαν, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντηση του με το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι μέσα στις συνθήκες πανδημίας και τις δύσκολες για εκείνους συνθήκες, οι μαθητές της Γ' Λυκείου ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με ένα «εκδικητικό για αυτούς και τις οικογένειες τους σύστημα». Στο ίδιο πλαίσιο και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, κάλεσε την υπουργό Παιδείας «να αναστείλει την όλη αυτή διαδικασία που με βάση το μαθηματικό μοντέλο που έχει επιλέξει, ό,τι και να γράψει κάποιος ή όποιος μέσος όρος και αν είναι, 25.000-30.000 παιδιά θα βρεθούν εκτός ΑΕΙ».

«Ανοίξαμε όπως κλείσαμε», είπε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «τουλάχιστον το αίτημα για εμβολιασμό όλων των εκπαιδευτικών και για αραίωση των τμημάτων, ώστε τα παιδιά να είναι σε τάξεις με μικρότερο αριθμό, θα έπρεπε να υλοποιηθούν πριν ξεκινήσουν τα σχολεία». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι όσοι έχουν παιδιά βλέπουν «πόσο ασφυκτικές είναι πια οι συνθήκες στο ψυχολογικό πεδίο για τα παιδιά μετά από σχεδόν δύο σχολικές χρονιές με τηλεκπαίδευση και χωρίς τη δυνατότητα επαφής με τους συμμαθητές τους και δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Επικαλούμενος έρευνα του ILO που, όπως είπε, διεξήχθη σε πάνω από 100 χώρες, σε μεγάλο δείγμα 14.000 νέων ηλικίας 15-28, και η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο έχει συμπτώματα κατάθλιψης ή πολύ μεγάλου στρες, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι συνειδητοποιεί πως μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά που πέρασαν τη μισή περυσινή χρονιά με τηλεκπαίδευση και φέτος σχεδόν όλη τη χρονιά, τα βάζουμε σε λίγες μέρες να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με ένα εκδικητικό γι' αυτούς και τις οικογένειες τους σύστημα». «Είναι πολιτική της κυβέρνησης, πλειοψήφησε στη Βουλή, μάλιστα», συνέχισε, για να τονίσει: «Είναι ανάγκη να εφαρμοστεί φέτος αυτή η πολιτική για τουλάχιστον 24.000-25.000 λιγότερους εισακτέους στα πανεπιστήμια;». Ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε ότι «τουλάχιστον η αναστολή αυτού του ψηφισμένου -κακώς κατ' εμάς- νόμου για τη φετινή χρονιά είναι επίσης ένα αίτημα που θα πρέπει να το δει κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση». Ανέφερε καταληκτικά ότι είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες για τους μαθητές, για τις οικογένειες τους και φυσικά για τους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να υπηρετήσουν το λειτούργημα τους σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Αυτό το ζήτημα της Γ' Λυκείου είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, προσθέτοντας ότι «μέσα στην αγωνία, το άγχος την τρομακτική πίεση που έχουν τα παιδιά», η ΟΛΜΕ θεώρησε «εντελώς απαράδεκτο να ψηφιστεί εν κρυπτώ και παραβύστω ο νόμος για την πρόσβαση στα ΑΕΙ». Είπε ότι η ΟΛΜΕ για άλλη μια φορά καλεί την υπουργό Παιδείας «να αναστείλει την όλη αυτή διαδικασία που με βάση το μαθηματικό μοντέλο που έχει επιλέξει, ό,τι και να γράψει κάποιος ή όποιος μέσος όρος και αν είναι, 25.000-30.000 παιδιά θα βρεθούν εκτός ΑΕΙ». Σχολίασε ότι «είναι τρομακτικό αυτά τα παιδιά που θα έχουν γράψει καλά, ικανοποιητικά, να βλέπουν ότι απορρίπτονται, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις δίπλα τους στα πανεπιστήμια», για να προσθέσει ότι κι αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά και στο κλείσιμο των περιφερειακών τμημάτων.

Ως ένα ακόμη κρίσιμο θέμα για την ΟΛΜΕ, έθεσε αυτό που αφορά στην τράπεζα θεμάτων, την κατάργηση της οποίας έχει ζητήσει η Ομοσπονδία. «Έχουμε ζητήσει από την 1η Μαρτίου από την κ. Κεραμέως να ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος οι ενδοσχολικές εξετάσεις, αναμένουμε ακόμη και φυσικά θεωρούμε ότι ούτε αυτές πρέπει να γίνουν ούτε πρέπει να υπάρξει τράπεζα θεμάτων, θα είναι κάτι καταστροφικό». Πρόσθεσε ότι αυτές οι δυο εβδομάδες των εξετάσεων -τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου- μπορούν να αξιοποιηθούν ως εβδομάδες μαθημάτων ώστε να καλυφθούν κενά.

Ο κ. Τσούχλος είπε ότι και η ΟΛΜΕ συμφωνεί «ότι δυστυχώς δεν υπήρξε καμία μέριμνα για την αραίωση των τμημάτων, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συζήτηση, κάποιος προγραμματισμός. Έχουν περάσει πάνω από 5 μήνες από την 7η Νοεμβρίου». Είπε ακόμη ότι οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών πρέπει να ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και πως αν πάνε μόνο με τα αδιάθετα εμβόλια ή με την ηλικία τους, «θα έχουμε εμβολιασμούς Μάιο-Ιούνιο, δώρον-άδωρον, κανένα τοίχος προστασίας».

Για τα self test ανέφερε ότι είναι ένα επικουρικό μέτρο και πρέπει να γίνουν, γιατί «πιάνει» κάποια κρούσματα, ωστόσο πρόσθεσε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, γιατί στην περίπτωση που ανακοινωθούν κρούσματα σε ένα σχολείο θα πρέπει άμεσα ο ΕΟΔΥ να παρέμβει στο σχολείο και να κάνει ιχνηλάτηση και εξέταση στο σύνολο της εκπαιδευτικής μονάδας και όχι ο καθένας να πηγαίνει σε μια δομή υγείας γιατί θα χάνεται χρόνος.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ σημείωσε ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη και άφησε πολλά αποτυπώματα στον χώρο της εκπαίδευσης, θυμίζοντας μεταξύ άλλων τα ζητήματα των υπηρεσιακών συμβουλίων, της τεχνικής εκπαίδευσης, της αξιολόγησης.

