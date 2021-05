Οικονομία

AEGEAN - Olympic Air: αλλαγές στις πτήσεις την Πέμπτη

Δείτε αναλυτικά ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν και σε ποιες πτήσεις άλλαξε η ώρα, λόγω της στάσης εργασίας της ΕΕΕΚΕ.

Η AEGEAN και η Olympic Air με ανακοίνωση τους ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, έχουν προβεί σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων.





24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες, λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας από 11:00 έως 15:00, της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), στο πλαίσιο συμμετοχής της στην





Οι αλλαγές στις πτήσεις που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: