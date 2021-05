Κοινωνία

Χαλκιόπουλο: πέθανε η ηλικιωμένη που βασάνισαν οι ληστές

Μεγαλώνει η τραγωδία μετά την απώλεια του άτυχου συζύγου της, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο σπίτι τους.

Μία υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο είχε σήμερα μια τραγική συνέχεια.

Η 85χρονη γυναίκα που υπέστη μεγάλη αγριότητα από ληστές- που σκότωσαν το σύζυγο της- στο Χαλκιόπουλο του Βάλτου έφυγε από τη ζωή.

Η Δήμητρα Μηλιώνη άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου μεταφέρθηκε από το Γηροκομείο της πόλης, όπου φιλοξενείτο το τελευταίο διάστημα. Στο Νοσοκομείο είχε νοσηλευθεί και για ένα μήνα περίπου μετά την εγκληματική ενέργεια.

Η φονική ληστεία συνέβη στις 8 Ιανουαρίου όταν τρία άτομα εισέβαλαν στην κατοικία των ηλικιωμένων με σκοπό να αρπάξουν χρήματα.

Έγινε αντιληπτή ωστόσο περίπου μια εβδομάδα αργότερα όταν από συγγενικό τους πρόσωπο ο άνδρας βρέθηκε νεκρός δεμένος χειροπόδαρα στο πάτωμα του σπιτιού και σε ελάχιστη απόσταση από τη σορό του η σύζυγος του δεμένη και σε άθλια κατάσταση.

Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν τρία άτομα από το χωριό που προφυλακίστηκαν. Αρνούνται όμως τις κατηγορίες και κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης

Πηγή: agrinionews.gr





