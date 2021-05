Life

Δίαιτα - εξπρές κατά της κυτταρίτιδας και του τοπικού λίπους

Σε ένα μήνα εξαφανίζονται κυτταρίτιδα και περιττά κιλά. Αναλυτικό πρόγραμμα διατροφής.

Ακολούθησε το αναλυτικό πρόγραμμα διατροφής ενός μήνα, χάσε βάρος και νίκησε την κυτταρίτιδα εκ των έσω.

Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να σε βρει με λιγότερη ή και καθόλου κυτταρίτιδα αρκεί να είσαι πιστή στη σωστή διατροφή και άσκηση που αποτελούν τους πιο δυνατούς σου συμμάχους κατά της όψης φλοιού πορτοκαλιού. Ακολούθησε το μηνιαίο πρόγραμμα διατροφής που σου προτείνουμε, χάσε κιλά και νίκησε την κυτταρίτιδα.

