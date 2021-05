Παράξενα

Μεταπωλούσαν μεταχειρισμένα... self test

Περί τις 9000 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει, εν αγνοία τους, τα μεταχειρισμένα ρινικά τεστ.

Εργαζόμενοι σε φαρμακευτική εταιρεία της Ινδονησίας κατηγορούνται ότι… έπλεναν και συσκεύαζαν εκ νέου χρησιμοποιημένα τεστ κορονοϊού που λειτουργούν με ρινικό επίχρισμα, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν σε ανύποπτους ταξιδιώτες.

Πρόκειται για πέντε μέλη του προσωπικού της κρατικής Kimia Farma, που έχουν συλληφθεί, ενώ και η εταιρεία αντιμετωπίζει νομική δίωξη για τις κατηγορίες.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έως και 9.000 άτομα ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιήσει τα μεταχειρισμένα ρινικά τεστ, ενώ ταξίδευαν μέσω του αεροδρομίου Kualanamu στο Μεντάν της Βόρειας Σουμάτρα. Όλοι οι επιβάτες των εγχώριων πτήσεων στην Ινδονησία είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν αρνητικό ράπιντ τεστ, το οποίο πολλές φορές πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο, αμέσως πριν την πτήση.

Πέντε εργαζόμενοι της Kimia Farma, που προμήθευαν το αεροδρόμιο, κατηγορούνται ότι ξέπλεναν τις μπατονέτες από βαμβάκι με οινόπνευμα πριν τις συσκευάσουν εκ νέου – μια παραβίαση των υγειονομικών κανονισμών και της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

Η αστυνομία διερευνά αν τα κέρδη από τη φερόμενη απάτη, που εκτιμώνται περίπου στις 104.000€, χρησιμοποιήθηκαν από κάποιον από τους εργαζόμενους, που πρόσφατα έχτισε καινούργιο σπίτι, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Έρικ Τοχίρ, υπουργός κρατικών επιχειρήσεων της Ινδονησίας, υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενοι «θα αντιμετωπίσουν πολύ αυστηρές ποινές».

Η Kimia Farma απέλυσε τους κατηγορούμενους και δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι πράξεις τους παραβίαζαν τα στάνταρ της εταιρείας.

Δύο δικηγόροι που πετούσαν τακτικά διαμέσου του συγκεκριμένου αεροδρομίου και πιστεύουν ότι έχουν εξεταστεί με τα μεταχειρισμένα τεστ, δήλωσαν στην South China Morning Post ότι έχουν σκοπό να μηνύσουν την εταιρεία. Οι δικηγόροι τόνισαν επίσης ότι είναι σε επαφή και με άλλα πιθανά θύματα και σκοπεύουν να καταθέσουν από κοινού μήνυση διεκδικώντας περίπου 60.000€ για κάθε επιβάτη που χρησιμοποίησε ένα τέτοιο τεστ εν αγνοία του.

Η Ινδονησία, η πέμπτη χώρα στον κόσμο από άποψη πληθυσμού, έχει καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στη νοτιοανατολική Ασία, και έχει θρηνήσει 46.130 νεκρούς κοροναϊού.

Η χώρα καταγράφει καθημερινά 5.000 νέα κρούσματα στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας των ταξιδιών που σημειώθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, λόγω μιας σημαντικής γιορτής για τη χώρα. Από την Πέμπτη πρόκειται να ισχύσει απαγόρευση μετακινήσεων, η οποία όμως σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ οδήγησε σε πανικό και αύξηση της κίνησης την Τετάρτη.

