Πατέντα για εμβόλια κορονοϊού: Έτοιμη για συζήτηση άρσης η Ευρωπαϊκή Ένωση

Αποδεκτή έγινε η πρόταση του Τζο Μπάιντεν για άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του κορονοϊού από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να συζητήσει» άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά της Covid, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης κατά αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.

«Για τον λόγο αυτόν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων αυτών», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτήν την στιγμή «ο βασικός εξαγωγέας εμβολίων στον κόσμο» και κάλεσε τις άλλες χώρες που παράγουν εμβόλια να άρουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες ότι υποστηρίζει την άρση της πατέντας για τα εμβόλια, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσινγκτον συμμετέχει «ενεργά» στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η προσωρινή άρση της πατέντας ζητείται κυρίως από την Ινδία και την Νότια Αμερική ώστε να μπορέσουν να επιταχύνουν την παραγωγή, αλλά ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, είναι κατηγορηματικά αντίθετες.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανιζόταν θετική απέναντι στην προοπτική αυτή, με το επιχείρημα ότι η διαδικασία θα πάρει πολύ χρόνο, ελλείψει μέσων παραγωγής που μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα. Όμως, πρόσφατα η Ένωση φάνηκε να μισανοίγει την πόρτα.

«Μία μεταφορά πατέντας θα σήμαινε έναρξη της παραγωγής σε έναν χρόνο έως 14 μήνες...Το επόμενο έτος, όταν θα έχουμε επιτύχει την αύξηση της παραγωγής των εργοστασίων μας, μπορεί να τεθεί το θέμα», δήλωσε την Δευτέρα ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν.

Ωστόσο, «άμεσα καλούμε όλους τους παραγωγούς εμβολίων να επιτρέψουν την εξαγωγή και να αποφύγουν κάθε περιορισμό που μπορεί να διαταράξει τις (φαρμακευτικές) εφοδιαστικές αλυσίδες», επέμεινε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο de facto δεν έχει εξαγάγει ούτε μία δόση εμβολίου που έχει παραχθεί στο έδαφός του και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βάσει προεδρικής απόφασης απαγορεύεται αυστηρά η εξαγωγή εμβολίων και περιορίζεται η εξαγωγή συστατικών για την παραγωγή εμβολίων.

Αντίθετα, «η ΕΕ εξάγει προς περισσότερες από 90 χώρες», από την Ιαπωνία μέχρι το Μεξικό και την Κολομβία, γεγονός που την καθιστά «το φαρμακείο του κόσμου» και «την μόνη δημοκρατική ζώνη που εξάγει σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Περισσότερα από 200 εκατομμύρια δόσεων που παράγονται στην Ευρώπη εξάγονται, δηλαδή αριθμός αντίστοιχος με τα εμβόλια που ΕΕ προσφέρει στους δικούς της πολίτες», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επαίνεσε την επιτυχία των εκστρατειών εμβολιασμού των 27 με περισσότερους από 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς ημερησίως . Η ΕΕ προβλέπει ότι θα έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού της μέχρι το τέλος του Ιουλίου.

ΣΥΡΙΖΑ: Αναγνώριση του σφάλματος αντί για αυτογελοιποίηση

Για «αυτογελοιοποίηση» του πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της άρσης της πατέντας κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι «καλό θα ήταν η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, αντί να αυτογελοιοποιούνται, να βρουν το θάρρος, έστω και με καθυστέρηση, να αναγνωρίσουν το σφάλμα τους και να καταθέσουν έστω και τώρα επίσημη πρόταση στην Κομισιόν για άρση της πατέντας».

Ειδικότερα, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας στον ΑΝΤ1 ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο κ. Γεραπετρίτης ολοκλήρωσε σήμερα τον εξευτελισμό του κ. Μητσοτάκη για το θέμα της πατέντας, επιβεβαιώνοντας ποιος έκανε χθες τις γελοίες διαρροές ότι δήθεν ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέλαβε ανάλογη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία». «Επειδή μάλλον ξεχνάει εύκολα», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, «του θυμίζουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, κληθείς να πάρει θέση για την πρόταση του κ. Τσίπρα να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άρση του καθεστώτος της πατέντας, ώστε να μπορούν να παράγονται εμβόλια μαζικότερα από περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες, μιλούσε για "εμβολιόδεντρο" και ειρωνευόταν λέγοντας πως "πάλι καλά που δεν ζητήσατε να κρατικοποιηθούν Pfizer και AstraZeneca με έναν νόμο και ένα άρθρο"».

Η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι «η πρόταση, όμως, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του κ. Τσίπρα από την αρχή του έτους για άρση του καθεστώτος της πατέντας στα εμβόλια, κατατέθηκε τόσο από ευρωβουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ κ. Τέντρος». Σημειώνει, επίσης, ότι «η πρόταση τελικά υιοθετήθηκε επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πλέον και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Γεννηματά: Κοινή δράση για απελευθέρωση των πατέντων

Kοινή δράση για την απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων προτείνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Γεννηματά αναφέρει ότι «η παρέμβαση του Προέδρου Μπάιντεν ανοίγει μία προοπτική να απελευθερωθούν οι πατέντες των εμβολίων. Όλοι όσοι το έχουμε πει και το πιστεύουμε έχουμε χρέος να συμβάλλουμε σε αυτό».

Ακόμη, τονίζει ότι θα πρέπει «στη χώρα μας να συνεννοηθούμε για την κοινή δράση που απαιτείται, ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια γιατί αυτός ο στόχος δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση», ενώ δεσμεύεται να θέσει το ζήτημα στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.

Ελληνική Λύση: Δικαίωση Βελόπουλου η παγκόσμια πίεση για άρση της πατέντας

Η παγκόσμια πίεση που ασκείται πλέον για την άρση της πατέντας των εμβολίων και την παραγωγή τους στις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες συνιστά ηχηρή δικαίωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος πρώτος το είχε εισηγηθεί.

Η δημόσια παραδοχή δε του πρωθυπουργού για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V, επιβεβαιώνει τον Κυριάκο Βελόπουλο που μόνος από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είχε εισηγηθεί την άμεση έγκριση του από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές.

Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ποιος λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ποιοι υπηρετούν τις πολυεθνικές που θησαυρίζουν εις βάρος της υγείας των Ελλήνων.

