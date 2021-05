Life

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler από το ξέσπασμα του Δούκα για τον Μιλτιάδη (βίντεο)

Δυνατές σκηνές και εκπληκτικές ερμηνείες στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες” για αυτήν την εβδομάδα.

Η οργή του Δούκα ξεχειλίζει για τον Μιλτιάδη και όσα έκανε στα εγκαίνια του καπνεργοστασίου του, που είδαμε στο επεισόδιο της Τετάρτης στις “Άγριες Μέλισσες”.

Στο σημερινό επεισόδιο, ο Δούκας ξεσπάει κατά πάντων, προκαλώντας μια σειρά από αντιδράσεις από τον περίγυρο του, με τον Λεωνίδα Κακούρη να μας χαρίζει ακόμη μια «δυνατή» υποκριτικά σκηνή στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Πρόγευση πήραμε από το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Πρωινό»:





Τι θα δούμε σήμερα στις 22:00, στον ΑΝΤ1…

Ο Μιλτιάδης βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του και ο Δούκας, μαινόμενος, αποφασίζει να ανταποδώσει με τη βοήθεια του Μελέτη. Ο Κωνσταντής αρνείται να συμμετέχει σε αυτό που σχεδιάζουν και έρχεται σε σύγκρουση για πρώτη φορά με τον Μελέτη. Η Ασημίνα με τη Δρόσω έρχονται αντιμέτωπες με τον Νικηφόρο στο δικαστήριο για την επιμέλεια του Σέργιου. Ο Νικηφόρος είναι σίγουρος για τη νίκη του, αντίθετα με την Ασημίνα που φοβάται πως το παρελθόν της Δρόσως θα λειτουργήσει εναντίον τους. Ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου; Τα μέλη του Συνεταιρισμού και ο Λάμπρος φοβούνται για τα αντίποινα του Δούκα και ανησυχούν για τον Μιλτιάδη. Τι σχεδιάζει ο Μελέτης για να τον βγάλει απ’ τη μέση; Η Σοφούλα ανοίγει την καρδιά της στη μοναχή για όσα της συνέβησαν. Τι θα αποφασίσει; Θα επιστρέψει στους γονείς της;

