Μάας - Τσαβούσογλου: γερμανικά “χάδια” στην Τουρκία που πιέζει την ΕΕ

Τι είπε ο Γερμανός ΥΠΕΞ για τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο και ποια παρότρυνση έκανε στην Άγκυρα. Τι ζήτησε από τις Βρυξέλλες ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

«Μόνο ο δρόμος του διαλόγου υπόσχεται βιώσιμη λύση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η φετινή χρονιά «δείχνει να είναι καλύτερη» σε ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Τόνισε ωστόσο ότι είναι η Τουρκία εκείνη που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στο θέμα της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερα και πιο συγκεκριμένα βήματα από την ΕΕ ζήτησε από την πλευρά του ο κ. Τσαβούσογλου.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, «μόνο ο δρόμος του διαλόγου υπόσχεται την επιτυχία για μια βιώσιμη λύση», δήλωσε ο κ. Μάας και σημείωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση «θέλει να ενθαρρύνει την Τουρκία και βεβαίως τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Κύπρο, να βρουν λύσεις». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, εφόσον όλες οι πλευρές επιτρέψουν να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και χαιρέτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι «διεξάγεται διάλογος και υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας». Αυτό «αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρξει λύση, την οποία όλοι θέλουμε», επισήμανε.

Ο κ. Μάας αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σημειώνοντας με νόημα ότι «αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της κοινής μας υποχρέωσης ως μελών (ενν. του Συμβουλίου της Ευρώπης) και σίγουρα θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια».

Αναφερόμενος στην σχέση της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε από την άλλη πλευρά «να κάνει συγκεκριμένα βήματα». «Δεν πρέπει να καθυστερούμε την υλοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης», δήλωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει «να μπει συγκεκριμένα στο τραπέζι» και η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

«Για τον διάλογο με την ΕΕ, γνωρίζουμε ότι υπάρχει στην Τουρκία προσδοκία. Βλέπουμε ότι για την ώρα η προηγούμενη χρονιά και οι διαμάχες μεταξύ μας έχουν αφήσει σημάδια στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Γερμανία ήταν πάντα της άποψης ότι χρειαζόμαστε έναν εποικοδομητικό διάλογο και πρέπει βέβαια σε αυτόν τον δρόμο βήμα βήμα να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Αυτό εξαρτάται πάντα και από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε πολύ εποικοδομητική φάση - σε ό,τι αφορά και την διένεξη στην Ανατολική Μεσόγειο - , ενώ υπάρχουν συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού, έστω και αν περιμένουμε ακόμη για τα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε στο νου μας και εάν υπάρξουν αποτελέσματα από τη μία πλευρά, θα υπάρξουν και από την άλλη», απάντησε ο κ. Μάας, ενώ ερωτηθείς τι θα μπορούσε να κάνει περαιτέρω η Γερμανία για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, δήλωσε: «Κυρίως η Τουρκία μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό», για να εξηγήσει ότι η προηγούμενη χρονιά ήταν δύσκολη για τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας και η φετινή δείχνει να είναι καλύτερη, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητούμε, τόσο για τις προσδοκίες της 'Άγκυρας όσο και για τις προσδοκίες των κρατών - μελών της ΕΕ.

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με τους περιορισμούς που έχει θέσει το Βερολίνο στις εξαγωγές εξοπλιστικών συστημάτων προς την Τουρκία, ο Χάικο Μάας αναγνώρισε τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρου του ΝΑΤΟ, αλλά επανέλαβε ότι η Γερμανία «έχει συνολικά μια πολύ περιοριστική πολιτική εξαγωγής όπλων και έτσι θα παραμείνει».

