“The 2Night Show” - Μιχάλης Σαράντης: η “Φαμίλια”, ο θάνατος που τον στιγμάτισε και οι ενοχές (βίντεο)

Πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, ποιο γεγονός στιγμάτισε την εφηβεία του και γιατί είχε ενοχές; Πώς σχολιάζει τα όσα συνέβησαν στον χώρο του θεάτρου και γιατί έχει θυμό μέσα του;

Την Πέμπτη 6 Μαΐου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Μιχάλη Σαράντη, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στο «The 2Night Show» για την πορεία του στο θέατρο, για τους ρόλους ρεπερτορίου, καθώς και για την απόφασή του να κάνει στροφή στην τηλεόραση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Η Φαμίλια» και αποκάλυψε πως είπε το «ναι», σε μια προσπάθεια να αποτινάξει από πάνω του, τη σοβαροφάνεια που τον διακατέχει.

Αναφέρθηκε δε στην απώλεια του φίλου του που στιγμάτισε την εφηβεία του. «Αυτό που στιγμάτισε την εφηβεία μου και την ζωή μου είναι η απώλεια του κολλητού μου. Αρρώστησε στα τέλη του Δημοτικού κι άντεξε ένα χρόνο, ο Ηλίας… Από πολύ νωρίς ήταν σαν να έκανα πράγματα και για αυτόν. Ωρίμασα νωρίτερα και ταρακουνήθηκα.

Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι μου αρέσει να είμαι στα πλαίσια ενός συνόλου, σε ομάδες κι όχι αμέσως πρωταγωνιστής. Καταλαβαίνω ότι το έκανα γιατί πάντα κάνω πράγματα και για έναν άλλον με τον δικό μου τρόπο. Ένιωθα τρομερές ενοχές. Πέρασε ένα διάστημα που δεν είδαμε τον Ηλία γιατί έκανε θεραπείες κι όταν με είδε ξανά είχα ψηλώσει και νωρίτερα λέγαμε ότι ήμασταν πολύ κοντοί» τόνισε.

Πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, πώς σχολίασε τα όσα συνέβησαν στον χώρο του θεάτρου και γιατί έχει θυμό μέσα του; Τέλος, αποκάλυψε την επιθυμία του να κάνει τη δική του οικογένεια.

